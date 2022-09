TOP 14. Toulon peut-il réaliser une saison comme celle de Castres l'an passé ?

Grâce à la victoire acquise face à Bayonne en ouverture du Top 14, Toulon débute parfaitement ce championnat, lui qui l'avait également terminé en beauté la saison dernière.

Ce samedi, les sourires étaient de sortis à Mayol, grâce à la victoire du RCT face à des Bayonnais très vaillants, mais qui ont craqué dans le second acte. Un succès qui, même s'il n'est pas bonifié, lance parfaitement la saison des coéquipiers de Charles Ollivon, juste avant que ces derniers ne se déplacent au Stade Toulousain. La confiance est donc de mise dans les rangs toulonnais, à l'inverse de l'année dernière. En effet, lors de l'édition 2021-2022, les Varois avaient effectué un début de saison calamiteux. Ce qui leur a d'ailleurs certainement coûté la qualification pour les phases finales. Et pourtant, depuis la nomination d'Azéma en cours de saison, Serin and co avaient réenclenché la marche avant, avec de nombreux succès de prestige. Si bien qu'à la dernière journée, les Toulonnais pouvaient encore espérer se qualifier, après 7 victoires sur les 9 dernières rencontres. Pour cela, il fallait s'imposer sur la pelouse du Racing 92. Malheureusement pour le RCT, il n'en fut rien, et le club varois termina à la 8ème place. Un destin cruel, qui rappelle (à quelques détails près), celui du CO lors de l'édition 2020-2021...

Comme Toulon la saison dernière, le CO n'avait pas très bien débuté lors de l'édition 2020-2021, avec de nombreuses défaites, dont une particulièrement cinglante sur la pelouse de La Rochelle (62-3). Si bien qu'à 10 journées de la fin, il était plus qu'improbable que les coéquipiers de Babillot se qualifient pour les phases finales. Et pourtant, après une remontada folle (7 succès sur 9), les Tarnais s'offraient l'occasion de jouer une finale face à Toulon, lors de la dernière journée. En cas de victoire face au RCT, Castres se qualifiait, si dans le même temps, le Stade Français s'inclinait à Bayonne. Mais voilà, comme Toulon, Castres passa juste à côté du Top 6, la faute à une victoire des Parisiens à Bayonne. Déçus par ce sort cruel, les Castrais se sont néanmoins remis au travail lors de l'été, pour préparer au mieux la saison d'après, qui s'est clôturée, comme on le sait, par une défaite en finale du Top 14.

Alors, à l'instar du CO, Toulon peut-il continuer sur sa bonne forme pour réaliser une saison incroyable ? La réponse penche vers le oui, tant le RCT apparaît fort cette année, grâce notamment à son excellent recrutement (Waisea, Priso, Paillaugue, West, Sinzelle). Cependant, deux facteurs diffèrent de l'aventure castraise : tout d'abord, comme nous l'avons dit juste au-dessus, Toulon a beaucoup recruté cet été. Du moins, bien plus que le CO, qui a préféré s'appuyer sur son groupe déjà en place. Des automatismes devront donc être trouvés dans les prochaines semaines, ce qui pourra freiner quelque peu la saison des Varois. Mais ce qui oppose surtout Toulon et Castres, ce sont les attentes autour des deux équipes. Car là où le CO n'était pas attendu la saison passée, le RCT, lui, apparaît comme l'un des favoris au Brennus ! C'est en tout cas ce qui ressort quand on s'attarde sur les votes des entraîneurs du championnat, qui voient Toulon champion, juste derrière le Stade Toulousain. À voir donc comment le duo Azéma-Mignoni va gérer tout cela, mais une chose est sûre : si tout se met bien en place du côté de Toulon, le triple champion d'Europe risque de faire très mal cette saison...

