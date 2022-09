VIDÉO. TOP 14. Avec 5 essais, Toulon est reparti sur les mêmes bases que la fin de saison dernière

Ce samedi 3 septembre à Mayol, le RC Toulon a fait le nécessaire en seconde période pour démarrer sa saison d'une bien belle manière.

L’an dernier, on avait quitté Toulon aux portes du Top 6 après leur ultime match de saison régulière au Racing 92. Revanchard et bien aidé par les arrivées de certaines stars (Waisea et Paillaugue pour l’occasion), le RCT a envoyé un message plaisant à ses supporters. En difficulté en première mi-temps, les hommes d’Azéma et Mignoni se sont imposés sur le score de 40 à 25 face à l’Aviron Bayonnais à Mayol. Par ailleurs, il n’aura pas fallu longtemps pour que le très attendu Rémy Baget inscrive son premier essai en Top 14. À la 43ᵉ minute, l’ailier basque plonge dans l’en-but suite à une magnifique passe au pied de Camille Lopez. Pour Toulon, le festival a aussi eu lieu, car si les débats ont été serrés jusqu’à la 45ᵉ minute, c’est parce que les deux équipes avaient décidé de jouer ! Top 14. Lopez, Baget, Buliruarua.. Quel XV type pour Bayonne en 2022-2023 ?



Pour ce faire, on a notamment eu le droit à une course pleine de fougue du vieux briscard Sergio Parisse qui permet de conclure à un essai du Fidjien Wainiqolo. Ce dernier adressera par ailleurs une merveille de passe après-contact pour Gervais Cordin à la 64ᵉ. En ballotage pour la reprise de son capitanat en Equipe de France cet automne, Charles Ollivon a également été très en vue. Face à son ancien club, il a par ailleurs confirmé le ressenti très positif de la rencontre pour les rouge et noir. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, l’international français déclare : “On savait que ça serait dur. On a fait preuve de caractère et de solidité, plus prompt à parler du collectif. On a des errements défensifs à corriger, mais beaucoup de positif à ressortir.” Les méditerranéens inscrivant 4 essais en l’espace de 20 minutes en seconde période. Si cette réussite en Terre promise ne leur apporte pas le bonus offensif espéré, elle ramène sans doute beaucoup de confiance sur la Rade.

