Top 14. Toulon. Éric Champ dézingue le RCT et pointe le ''manque de talent'' de l'équipe

Pour l'émission ''Tribune Mayol'' diffusée sur BFM Var, Éric Champ n'y est pas allé de main morte pour décrire la performance du RCT au Stade Français. Selon lui, ce groupe manque de talent.

Dire que Toulon vit une saison compliquée relèverait de l'euphémisme. Les Varois, avant-derniers au classement, malgré il est vrai, 3 matchs en moins, se sont inclinés ce dimanche soir sur la pelouse du Stade Français. Après une première mi-temps, qui les a vu faire la course en tête, les hommes de Franck Azéma ont ensuite subi la loi des Parisiens en seconde, incapables de mettre la main sur le ballon. Il faut dire, suite aux nombreux matchs reportés, les pensionnaires de Mayol manquent cruellement de rythme à l'heure actuelle. Toutefois, ces derniers ont pu arracher un précieux bonus défensif dans les derniers instants de la partie. Pour ''Tribune Mayol'' diffusée sur BFM Var, Eric Champ, ancienne figure du club s'est exprimé après la rencontre. Et l'ex-numéro huit du XV de France ne mâche pas ses mots : ''Comme les joueurs, le staff et l'ensemble des supporters, j'ai ressenti de la tristesse, car il faut gagner, il est urgent de gagner. Bien sûr, à Mayol, mais aussi à l'extérieur puisqu'on a laissé quelques points en route à Mayol. C'est vrai que la première mi-temps était plutôt intéressante. La deuxième mi-temps était quand même difficile et presque à sens unique pour le Stade Français.''

VIDÉO. Top 14. Le Stade Français en costaud triomphe d'un RCT en manque de rythme Selon lui, le RCT d'aujourd'hui n'est pas au niveau des autres écuries de Top 14 et manque tout simplement de qualité dans ses rangs : ''C'est toujours facile de critiquer, d'analyser, surtout quand on n'y est pas. Moi, j'essaye de voir les choses de façon simple. D'abord, je crois que cette équipe manque cruellement de talent. Il faut dire les choses comme elles sont.'' Avant de s'interroger sur certains gros noms qui ne jouent pas, la faute aux sélections puis à des blessures à répétition : ''Il y a aujourd'hui un Top 14 qui est tiré vers le haut par un recrutement massif et de qualité. On s'aperçoit que cette équipe manque de puissance. Cette équipe a quelques très bons joueurs, dans la mesure où ils jouent, à la fois en termes de composition d'équipe, des choix du staff ou du fait des blessures qui quelques fois peuvent paraître surprenantes. Je pense notamment à Etzebeth, bien sûr Charles Ollivon qui est notre capitaine et qui subit des blessures graves donc lui il n'y a pas de sujet. Mais je trouve dommageable qu'un club comme le nôtre, ayant fait des efforts financiers importants pour avoir des joueurs comme Etzebeth, ne puisse pas profiter de leur talent parce qu'à un moment donné, il a pris un coup sur le carafon. Nous, on n'aurait pas joué un match autrement (rires) ! Même si on doit protéger les joueurs, mais enfin il n'avait pas le cigare ouvert de part en part (sic).''

RUGBY. Top 14. La fin de saison irrespirable du RCT !

Pour Champ, les erreurs individuelles des cadres du groupe pèsent lourd dans la balance : ''Ce sont ceux qui gagnent qui ont raison. C'est un long proverbe, je ne crois pas qu'il m'appartienne, mais en tous les cas, je l'ai fait mien depuis de longues années [...] Manque de puissance, manque de précision. On ne peut pas non plus, quand on est un grand joueur comme Kolbe faire autant d'erreurs, il rentre, il fait 3 en-avants. Une grande et belle équipe, c'est une équipe qui fait dans le match, 3-4 fautes de façon collective. Quand on commence à être en-dedans en terme de puissance et qu'en plus chaque joueur de talent, se met à faire 1 ou 2 fautes chacun, ça devient compliqué. Il est temps qu'on se retrouve et qu'on trouve la voie du succès. Parce qu'on a mal traité l'entraîneur, je pense. Ce sont des règles du jeu. Maintenant, il faut délivrer.'' Puis de conclure, en faisant l'éloge de Facundo Isa, remplaçant au coup d'envoi et qui a amené une certaine hargne à sa rentrée. De quoi s'interroger sur certains choix : ''C'est un profil de joueurs que j'aime [...] Quand on a la chance d'avoir dans son club un joueur comme ça, j'irai presque jusqu'à dire qu'il faut construire l'équipe autour de lui. C'est très surprenant (sur sa non-titularisation NDLR). Parce que quand on parle de manque de puissance, quand il est rentré, il a remis les pendules à l'heure.''