Top 14. Toulon. ''Eben, c'est un gosse'' : Bernard Lemaître juge le passage d'Etzebeth au RCT

Pour Midi Olympique, Bernard Lemaître est revenu sur le passage d'Eben Etzebeth à Toulon. S'il vante les qualités du joueur, il retient également, chez le sud-africain, une grande sensibilité.

Le RCT réalise une fin de saison canon et pourrait même se hisser dans les six qualifiables en fin de saison. Outre ce final haletant en championnat, les hommes de Franck Azéma, peuvent toujours décrocher la Challenge Cup, puisque ces derniers seront opposés au LOU en finale, le 27 mai prochain au Vélodrome. L'occasion pour Bernard Lemaître, président du club varois, de s'exprimer longuement dans les colonnes du Midi Olympique. Celui-ci est notamment revenu sur ses propos polémiques envers Eben Etzebeth il y a quelques semaines. Mais n'a pas caché sa déception de voir le colosse sud-africain quitter Toulon, avant de le comparer, à Bakkies Botha.

Eben, à notre grande déception, a décidé de mettre un terme à son contrat parce qu’il est amoureux, que son épouse travaille dans l’hémisphère Sud et qu’il veut fonder une famille [...] C’est un gosse, Eben. Un gosse dans un corps de colosse. J’ai vu à quel point il était malheureux, pendant les fêtes de Noël par exemple, d’être aussi loin des siens. C’est un gosse, y compris sur le plan physique, où le moindre bobo (il suspend sa phrase). Botha s’en fichait, lui. Eben est plus sensible.

Dans le même temps, et en parlant du futur recrutement, Lemaître a tout de même tenu à rendre un hommage à son seconde ligne : ''Si on en recrute, ce sera des joueurs de très haut niveau dotés d’un état d’esprit de vainqueur. Cet état d’esprit, Eben Etzebeth l’a. Il ne supporte pas d’être dominé et l’a d’ailleurs montré à Maro Itoje l’autre jour.'' Il est vrai que depuis son retour de commotion, Eben Etzebeth est, à l'image de son équipe, revenu à un niveau époustouflant que l'on avait que trop peu vu sous la tunique rouge et noire. Le RCT en aura bien besoin au moment d'attaquer le sprint final.

