Top 14. Toulon doit-il encore s'inquiéter pour le quota de JIFF à une journée de la fin ?

Après avoir été souvent en-dessous du quota demandé, le RCT pourrait finalement atteindre la moyenne de 16 JIFF lors de la dernière journée.

Depuis maintenant plusieurs semaines, on vous parlait de la possibilité que Toulon n'atteigne pas le quota de JIFF demandé par la LNR. En effet, le RCT a souvent été (bien) en-dessous de celui-ci ; il était d'ailleurs le seul club du Top 14 dans cette situation, avec le Biarritz Olympique. Pour rappel, toutes les équipes de notre championnat (hormis les deux promues) doivent aligner une moyenne de 16 JIFF (joueurs issus de la formation française) sur l'ensemble de la saison. Mais voilà, d'après le site All Rugby, le club varois s'est un peu rattrapé lors des 3 dernières journées de championnat, en alignant une moyenne de 17 JIFF, ce qui lui a permis de remonter à une moyenne de 15,92 sur la saison. Par conséquent, Toulon pourrait finalement atteindre ce fameux quota lors de la dernière journée face au Racing 92, et donc éviter une sanction ! Pour ce faire, Franck Azéma devra aligner 17 JIFF sur la feuille de match (Rayan Rebbadj étant occupé avec France 7, ce dernier rajoutera 1 JIFF à la feuille de match).

Mais voilà (car il y a toujours un mais), cette contrainte d'aligner 17 JIFF face au Racing pourrait avoir quelques inconvénients d'un point de vue sportif. En effet, l'équipe "type" du RCT est composée de plusieurs joueurs n'ayant pas cette caractéristique de JIFF : on pense à Gigashvili, à Alainu'uese mais aussi à Etzebeth, Parisse, Paia'aua, Wainiqolo ou encore à Du Preez. Par exemple, seulement 15 joueurs étaient JIFF lors de la demi-finale de Challenge Cup remportée face au Saracens. Hors, lors de la dernière journée du championnat, il en faudra 17 ! Vous l'aurez compris, le coach de Toulon devra donc se passer de plusieurs de ses cadres face au Racing, s'il veut atteindre ce quota. Un problème, quand on sait que cette rencontre apparaît comme un véritable 1/8ème de finale pour les coéquipiers de Charles Ollivon. Alors, que décidera le staff du RCT ? Rien n'est moins sûr. Toujours est-il que le club se serait bien passé de cette contrainte, d'autant qu'il est le seul dans ce cas-là...

RUGBY. Top 14. Toulon. 30 ans après, le RCT va-t-il refaire le coup de 92 ?