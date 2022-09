Top 14. Terminé ! Les pros ne pourront plus se la jouer comme en amateur [ARBITRAGE]

Voilà une nouvelle directive qui va contraindre les joueurs à tempérer leurs ardeurs. Pénalisé ce week-end, Ben Lam ne vous dira pas le contraire. Explications.

VIDÉO. Le MHR enfonce l’UBB, Clermont et Castres assurent… Tous les résumés de la 2ème journée de Top 14Un joueur qui arrive lancé comme un frelon juste derrière une mêlée, voilà une image habituelle des dimanches bercés de rugby au quatre coins de l’Hexagone. Habituelle certes, mais certainement en voie de disparition sur les terrains professionnels. En effet, ce week-end, alors que la rencontre entre Montpellier et Bordeaux bat son plein (47e), le MHR a une belle munition avec une mêlée positionnée dans les 22 mètres girondins, la poussée est bonne et Léo Coly s’apprête à lancer l’offensive héraultaise. Le moment choisi par Ben Lam qui anticipe un poil et lance ses 114 kilos à l’assaut. Forcément, l’ancien de l’UBB fait des dégâts et Maxime Lucu en fait les frais. Sauf que l’action n’ira pas plus loin. L’arbitre de la rencontre, Adrien Descottes, pénalise l’ailier néo-zélandais et lui adjure de respecter les cinq mètres.

Une règle de plus en plus surveillée

Selon la règle, lors d'une mêlée, l'attaquant comme le défenseur se doit de respecter la zone des 5 mètres tant que le ballon n'est pas sorti, sous peine d'être pénalisé. Une raison d'équité qui permet de rééquilibrer ces situations parfois désavantageuses pour les défenseurs. Il ne s'agit pas d'une nouvelle règle, mais c'est une directive forte sur laquelle les arbitres risquent d'être de plus en plus vigilants cette saison. Les différents protagonistes vont ainsi devoir soigner leur sens du timing afin de ne pas pénaliser leur équipe. Ben Lam en a fait la mauvaise expérience ce week-end contre son ancien club même si ça n'a pas eu de conséquences pour le MHR. Le champion en titre s'est imposé 29-19 face à l'UBB et pointe au quatrième rang du Top 14. Dans le même registre, Louis Carbonel avait été pénalisé lors de la première journée à La Rochelle, une pénalité qui avait davantage impacté les Montpelliérains. Reste à voir si lors de la prochaine journée le MHR nous permettra de faire un nouveau point sur le règlement ?