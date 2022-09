RUGBY. Top 14. Rarement sifflée, cette pénalité a peut-être coûté la victoire au MHR [ARBITRAGE]

Ce samedi en Top 14, Louis Carbonel a été pénalisé par l'arbitre face au Stade Rochelais sur un ballon porté. Une pénalité rarement sifflée contre l'attaque.

TOP 14. Jalibert marabouté, Ntamack, Tambwe, ce UBB/Toulouse a enflammé TwitterSamedi dernier, le Stade Rochelais a parfaitement entamé sa saison 2022/2023 de Top 14 en prenant le meilleur sur Montpellier. Le champion de France a échoué à seulement quatre longueurs du champion d'Europe, décrochant au passage le bonus défensif. Mais les Héraultais espéraient mieux. D'autant plus qu'ils menaient 22 à 19 avant un essai de pénalité encaissé à quelques minutes de la sirène. Ils ont ensuite eu une dernière occasion proche de la ligne suite à une touche trouvée par Garbisi après une pénalité. Mais la victoire avait semble-t-il déjà choisi son camp.

A dix mètres de l'en-but rochelais, les visiteurs ont enclenché un ballon avec l'espoir d'aller derrière la ligne de craie. Un essai qui aurait été synonyme de victoire. Mais quelques instants après la prise de Florian Verhaeghe dans les airs, l'officiel a pénalisé le MHR au grand dam de Louis Carbonel. C'est en effet ce dernier que Mathieu Raynal a ciblé au moment de sifflet.

Comme il l'a expliqué, la touche n'était pas terminée. L'ouvreur n'avait donc pas le droit de se joindre au maul et s'est mis en position de hors-jeu. Une pénalité que l'on n'a pas souvent l'habitude de voir sifflée à l'encontre de l'équipe en attaque. On vous explique pourquoi.