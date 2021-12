Top 14. Teddy Thomas : ‘’Je ne manque jamais de respect à personne’’ !

Interrogé par le journal l’Équipe avec son meilleur ami Gaël Fickou, Teddy Thomas est revenu sur sa mauvaise réputation, qu’il juge injuste.

S’il y a une chose qui est sûre, c’est que l’ancien joueur du BO, Teddy Thomas, ne laisse personne indifférent. Aussi adoré que détesté, l’ailier du Racing 92 n’a jamais cessé d’être lui-même, que ce soit sur ou en dehors du terrain. Un comportement qui en agace plus d’un, et qui a déjà coûté au natif de Biarritz un traitement médiatique pas toujours clément. Preuve en est lors de la rencontre entre le Racing et l’UBB, où l’attitude du français envers Santiago Cordero avait dérangé.

Un sujet qu’ont de nouveau abordé les deux amis Gaël Fickou et Teddy Thomas, à travers une interview auprès du journal l’Équipe. Dans celle-ci, l’ancien joueur du Stade Français donne son avis sur les critiques envers son partenaire de club, injustifiées selon lui : "Tout le monde pense qu’il fait le beau. Comme c’est Teddy Thomas, ça passe mal. Je lui ai dit de changer. Arrête de célébrer tes essais ! Mais bon, il y aura toujours une raison de critiquer Teddy Thomas. Sauf que, souvent, ce n’est pas justifié. Je me souviens, une fois, il a fait un cœur. Ça n’a pas loupé, tout le monde a dit qu’il faisait le beau alors que c’était pour un petit qui lui avait demandé (...) Teddy organise tous les événements pour l’équipe, tous les jeunes l’adorent. Il est respecté. Il porte de l’intérêt aux jeunes. C’est quelqu’un de très important dans l'équipe".

Une réputation qui pèse sur le principal intéressé, qui a fini par se résigner à cette idée de ne jamais être apprécié : "Dans le fond, Gaël a raison. Moi le premier, ça m’embête d’être si critiqué. Peu de personnes ont la chance de ressentir ce que je ressens quand je marque un essai. C’est inexplicable. C’est ma manière à moi de faire passer ma joie, des messages à mes amis ou ma famille. En réalité, je suis à la cool, je ne me prends pas la tête. Et je ne manque jamais de respect à personne. D’un côté, j’en ai marre d’être critiqué. D’un autre, si je ne célèbre pas, je ne serais plus moi ".

"Je me suis fait à l’idée que, quoi que je fasse, ce sera mal interprété. J’ai commencé à 18 ans et, à 20 ans, j’avais l’impression que j’étais la bête noire du rugby français parce que j’étais arrivé en retard à un étirement en équipe de France. J’ai 28 ans aujourd’hui et c’est toujours aussi dur à avaler. C’est ce qui a créé le personnage que je suis aujourd’hui. La différence entre Gaël Fickou et moi, c’est que lui, on l’adore, on l’idéalise. Moi, on me déteste. Je peux comprendre qu’on n’aime pas le joueur de rugby que je suis. Il n’y a aucun problème là-dessus. J’accepte les critiques". L’international aux 28 sélections était déjà revenu sur ce sujet il y a quelques mois, expliquant que tout cela partait de nombreuses incompréhensions. Espérons donc pour ce dernier que l'année 2022 soit bien plus calme pour lui à ce niveau, afin qu'il puisse se concentrer à 100% sur ses performances sur le terrain.

