Top 14. Stade Toulousain. Ugo Mola se laisse le temps de la réfléxion après le doublé

L'entraîneur du Stade Toulousain Ugo Mola a laissé planer le doute quant à sa présence lors de la reprise de l'entraînement après le doublé.

Tandis que Maxime Médard faisait part de sa volonté de poursuivre l'aventure une saison de plus avec le Stade Toulousain, Ugo Mola, lui, s'interrogeait sur la suite. En réalisant le doublé, la formation haut-garonnaise s'est placé au sommet du rugby hexagonal et européen. Au niveau d'un club, difficile de faire mieux. À moins que la coupe du monde des clubs dont on parle depuis plusieurs mois, voit enfin le jour. Toujours est-il qu'à l'issue de cette saison marathon, l'entraîneur toulousain se trouve en pleine réflexion comme le rapporte La Dépêche. "Je vais prendre le temps de réfléchir à la suite parce que rien n'est obligé et qu'il faudra trouver l'énergie et peut-être la bonne formule pour que certains retrouvent le bon discours, les bons leviers." Parle-t-il ici de son président Didier Lacroix ?



Comme il est difficile de motiver ses troupes pour repartir au combat la saison suivante, il en est de même pour le staff. Mola ne semble pas vouloir connaître une année sans en 2021/2022 suite à ce doublé. Arrivé en 2015 suite au départ de Guy Novès, il avait vécu une saison compliquée en 2016/2017, Toulouse terminant la saison à la 12e place du Top 14. "Il ne faut pas vouloir durer pour durer, il faut essayer d’exister quand tu penses que tu as les leviers nécessaires pour faire avancer ton groupe." Doubler le doublé n'a jamais été fait et l'effectif ne va pas beaucoup changer la saison prochaine. Néanmoins, les hommes ont besoin de repos pour y voir clair. "Je vais réfléchir pour savoir si je reviens parce que vous savez, la vie va tellement vite qu’il faut profiter de ce que l’on a." Va-t-il se lancer un nouveau défi ailleurs ou bien poursuivre l'aventure toulousaine ? Réponse dans quelques semaines lors de la reprise.