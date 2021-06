Stade Toulousain - Pourquoi la prolongation de Maxime Médard est une excellente idée ?

Non, Maxime Médard n'a visiblement pas l'intention de raccrocher les crampons. Et c'est une bonne nouvelle pour le Stade Toulousain.

“Si je voulais arrêter ma carrière, il fallait que j'en parle à mon président avant le 15 juin. Mais comme je n'ai eu aucune discussion avec lui avant cette date, je pense que je vais rempiler pour une saison supplémentaire.” Au micro de France Télévisions, Maxime Médard a lâché la bombe. Non, l’arrière international n’a pas l’intention de raccrocher les crampons. Le Toulousain sera bien là, la saison prochaine… L’année de trop ? On explique plutôt le contraire...

L’expérience

C’est évidemment le point le plus important. Âgé de 34 ans - il en aura 35 en novembre - Médard est le joueur le plus expérimenté du club, lui qui n’a connu que les Rouge et Noir dans sa carrière professionnelle. Les départs à la retraite de Yoann Huget ou Jerome Kaino vont rendre son rôle encore plus important. Quintuple champion de France, triple champion d’Europe, celui qui a également porté à 63 reprises le maillot des Bleus a la gagne dans le sang.

A lui de continuer à accompagner la nouvelle garde stadiste, incarnée par Lebel, Épée ou Delibes.

La polyvalence

La polyvalence fait partie de l’ADN du Stade Toulousain. Et c’est encore plus vrai cette saison. Kolbe à l’aile, l’arrière ou l’ouverture, Mallia au centre ou à l’aile, Dupont aux deux postes de la charnière… Les exemples sont nombreux. Et comment ne pas évoquer le passage de Thomas Ramos du n°15 au n°10, juste avant cette finale ? Le succès a été tel qu’il pourrait donner des idées aux coachs...

STADE TOULOUSAIN - Thomas Ramos, le grand bonhomme d’une finale et des questionsAvec Ramos à l’ouverture sur certaines rencontres, Kolbe, Nanai-Williams ou Médard se partageraient le n°15, ou l’une des ailes. Ce dernier pourrait aussi dépanner sur le banc, comme ce vendredi, où “l’ancien” est entré à six minutes du coup de sifflet final, à la place de Lebel. Un peu comme Aurélien Rougerie qui s’était peu à peu effacé face à l’éclosion de Damian Penaud.

Les blessures

C’est la loi du rugby de haut niveau. Les blessures sont nombreuses, et le Stade Toulousain n’a pas été épargné cette saison. Guitoune, Huget, Bonneval, Tauzin, Fouyssac ou Holmes : nombreux ont été les ¾ à être indisponibles, plusieurs semaines d’affilée. Dans un rôle de joker - on le voit mal enchaîner une vingtaine de titularisations en Champions Cup ou TOP 14 - Médard ne peut que rendre service à Ugo Mola si la scoumoune continue de poursuivre le champion de France.

Avouez qu’il y a pire que glisser le nom de Max la Menace sur la feuille de match...

Un nouveau rôle ?

Il l’a joué énigmatique sur la pelouse, toujours au micro de France Télévisions. “J'aurai sûrement un rôle différent l'année prochaine. Mais je vais d'abord profiter des vacances et on verra ça après.” Un rôle différent ? S’il n’est pas possible de parler à sa place, on sait Médard très impliqué dans la transmission. Peut-être prépare-t-il son entrée dans un staff déjà pourvu en anciens joueurs (Lacombe, Bouilhou, Poitrenaud…). Médard pourrait aussi se rapprocher de l’équipe Espoirs.

Plus crédible qu’un nouveau poste ! Et vous, vous imaginez quelle suite pour la carrière de Maxime Médard ?