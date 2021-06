STADE TOULOUSAIN - Thomas Ramos, le grand bonhomme d’une finale et des questions.

Avenir à court et moyen terme, équipe de France... La nouvelle finale XXL de Thomas Ramos interpelle.

A la hauteur de l’événement

L’absence de Romain Ntamack avait été (légitimement) perçue comme LE coup dur dans le camp du Stade Toulousain, à l’approche de cette finale. Sur la pelouse du Stade de France, son remplaçant aura finalement été le Rouge et Noir le plus décisif. Face aux perches, bien sûr, avec un 4/4 précieux et un superbe drop (9e) qui fit mal d’entrée aux Maritimes. Dans le jeu courant, aussi. Là où les conditions météorologiques ont imposé de nombreux coups de pied, Thomas Ramos a été à la hauteur de l’événement.

Précis au moment de trouver les touches, renvoyant constamment les Rochelais dans leur camp, très juste dans l’alternance avec de nombreuses chandelles intelligemment utilisées suite à la sortie prématurée de Brice Dulin… La palette de l’ancien Columérin est large, et le duel face à Ihaia West, largement gagné.

Y'a des clubs qui dépensent des fortunes pour avoir des Carter, Sexton, Russell, Cruden, Pollard, Sanchez... et au final les deux meilleures performances de 10 en phases finales depuis 10 ans c'est Rémi Talès et Thomas Ramos. — Ovale Masqué (@OvaleMasque) June 26, 2021

“Nos avants ont été énormes, ils nous ont rendu la partie plus facile, confie-t-il à L'Équipe. Nous, on a juste eu à gérer le match.” Humilité ? Preuve, aussi, d’une sérénité collective qu’il a parfaitement incarné. Ce vendredi soir, c’était son soir. A croire qu’il aurait même été capable de relever le niveau du concert des Black Eyed Peas.

Un bonhomme.

Coup d’oeil dans le rétro. Ramos compte 14 sélections depuis février 2019, quand Jacques Brunel était encore sélectionneur. Appelé pour la Coupe du monde mais parti du Japon sur fond de polémique autour de sa blessure, le Toulousain n’a jamais pu s’installer sous l’ère Galthié. En 2020, Anthony Bouthier mettait tout le monde d’accord. En 2021, Brice Dulin a porté (avec brio) le n°15 frappé du coq. Ramos, lui, n’a plus joué avec les Bleus depuis novembre et un test de l’Autumn Nations Cup face à l’Ecosse… Sélectionné pour le 6 Nations, il avait dû renoncer au premier stage, à cause d’une pubalgie. Et il est déjà loin, le temps où la composition de l’équipe nationale changeait drastiquement entre deux rencontres !

Thomas Ramos. Non rien d’autre, c’était le tweet. — jean (@jeanlesr) June 25, 2021

Sa finale peut-elle relancer son histoire avec l’équipe de France, qui part sans lui pour la tournée estivale en Australie ? Pas forcément. Mais dans un premier temps, sa régularité lui offre au moins une place dans le squad élargi. La suite dépend de la forme des uns et des autres. Lors de sa prise de fonction, Fabien Galthié avait justifié la titularisation de Bouthier par ses performances en club. S’il continue comme ça, Ramos est plus que crédible pour revêtir la tunique tricolore.

Un avenir à l’ouverture ?

A l’arrière ou à l’ouverture, c’est la question. Si cette prestation contre le Stade Rochelais interpelle, c’est aussi parce que Ramos est un récidiviste. En difficulté pour la demi-finale 2019 face à… La Rochelle, le natif de Mazamet avait été parfait contre Clermont, en finale. Avec le n°10, Romain Ntamack ayant été placé sur le banc. Sa polyvalence est précieuse, même si le trio Ntamack - Jalibert - Carbonel semble compliqué à bouger, dans les années à venir. Une place sur le banc est au moins envisageable. Mais ce serait sacrifier un Jalibert de la feuille de match.

Ramos, les Power Rangers, le doublé, la finale enflamme les réseaux sociauxEt à Toulouse ? Ugo Mola a parfois paru bricoler - avec succès - en plaçant Dupont ou Kolbe à l’ouverture. La polyvalence a toujours fait partie de l’ADN toulousain. Cette finale pourrait définitivement établir Ramos comme le numéro bis, voire le numéro 1bis. Guitoune blessé de longue date, pourquoi ne pas imaginer quelques piges de Ntamack au centre avec Pita Ahki ? A l’arrière, la prolongation de Médard ou le recrutement de Tim Nanai-Williams vont aussi dans ce sens… Durement touché par les blessures, l’effectif stadiste reste riche. L’argent ne fait pas le bonheur ? Les Toulousains l’ont prouvé : ils sont plutôt du genre à viser la médaille d’or.