Ramos, les Power Rangers, le doublé, la finale enflamme les réseaux sociaux

Tic tac tic tac. Plus qu'une poignée de minutes. "La Marseillaise" chantée au pied de la Tour de la Chaîne à La Rochelle #FinaleTOP14 #STSR #FievreSR pic.twitter.com/KVPeeYB8o4

C’EST TROP LONG ! ON VEUT LA BAGARRE

Et là, t'as le président de la République d' Irlande qui arrive. #STSR pic.twitter.com/CEQiaJYLHT

Entre le piano et l'interminable séance de paluche de Macron... Va falloir que les joueurs repartent à l'échauffement.... #STSR

Macron et son ministre de l'intérieur #STSR pic.twitter.com/tdtGa6gvoZ

Le prédisent et le ministre de l'intérieur @Dupont9A pic.twitter.com/1nuWdS8cCP

Carton Rouge !!!!! à non pardon ça n'a pas encore commencé ... 🤣🤣🤣 #STSR

25 minutes de protocole et aucune naturalisation...

Tekori qui répond à Macron : « Ça va et toi ? » avec le sourire jusqu’aux oreilles. C’était la belle image de ce début de soirée #STSR

Oh Ramos qu’est ce que tu nous fait #STSR

On voit l'expérience du @StadeToulousain qui démarre idéalement sa finale avec une pénalité lointaine et un drop alors que le buteur rochelais pourtant bien placé manque sa 1ere pénalité ... #STSR #FinaleTOP14

Toulouse pas génial mais propre. La Rochelle brouillon et maladroit Après 15mn de jeu #STSR

Ah oui le départ petit côté avec le 3 et le 2 à 80m de la ligne, QUELLE AUDACE ! #STSR

Pour l’instant en tant que spectateur objectif on se fait bien suer quand même #Top14 #STSR

Verra-t-on plus de 3 tps de jeu consécutifs dans ce match??? #STSR

Terrible confrontation entre la team Pain au chocolat et la team Chocobares.

Finale de très faible niveau pour l'instant. On est pas loin de l'horreur Stade Français - Clermont de 2015 😢😢 #STSR

#STSR on va te le rointer 60 minutes le Skelton et après on lui envoi Big Joe! Il va manger de la compote jusqu’à septembre!