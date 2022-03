Top 14. Stade Toulousain. Martin Page-Relo, le grand gagnant de ces doublons ?

En l'absence d'Antoine Dupont, le jeune demi de mêlée Martin Page-Relo enchaîne les performances encourageantes avec le Stade Toulousain.

Privé d'une dizaine de joueurs durant les doublons, le Stade Toulousain a vécu deux derniers mois complexes. Des difficultés qui se sont traduites par de mauvais résultats, avec seulement deux victoires en sept rencontres. Un bilan bien loin des standards habituels du club, et qui a relégué le Stade à la cinquième place. Pendant cette période, Ugo Mola a donc dû utiliser un paquet de jeunes joueurs : Cramont, Boubila, Mallez, Brennan, Youyoutte, Delibes, Germain ou encore le jeune numéro 9, Martin Page-Relo. Derrière Germain et Balès en début de saison, le joueur passé par Carcassonne a d'abord profité de la méforme de ce dernier pour se faire une place sur le banc toulousain. Des entrées en jeu convaincantes, qui lui ont même permis de débuter face au Stade Français, puis contre le MHR ce week-end.

Si l'on avait déjà aperçu Martin Page-Relo en automne dernier face à Perpignan, le demi de mêlée a honoré sa première titularisation avec le Stade Toulousain en janvier, face au Wasps. Une partition assez bonne dans l'ensemble, malgré la défaite de son équipe 30 à 22. S'en suit deux entrées en jeu plutôt bonne contre Pau et l'UBB, avant d'être titularisé pour la première fois en championnat, face au Stade Français. Son dynamisme et sa vitesse conviennent parfaitement au jeu toulousain, ce qui plaît beaucoup à son entraîneur. En témoigne sa performance de ce week-end face au MHR, où Page-Relo n'a cessé de mettre le feu dans la défense du leader. Une prestation globale qui sera récompensée par son premier essai chez les pros, après s'être rendu disponible à l'intérieur de son ailier Dimitri Delibes.

Suffisant pour s'imposer comme la doublure d'Antoine Dupont ? Si Balès semble un peu hors-course, Baptiste Germain a néanmoins donné satisfaction ces derniers temps. Toujours est-il que la bonne forme de Page-Relo rebat quelque peu les cartes dans la hiérarchie des numéros 9 chez les Rouges & Noirs. Reste à savoir qui de ces deux jeunes joueurs prendra ma place sur le banc du Stade Toulousain, dans une fin de saison qui s'annonce palpitante pour le Champion de France en titre.