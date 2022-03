RUGBY. TOP 14. 2023 sera-t-il encore plus compliqué pour Toulouse pendant les doublons ?

Le Stade Toulousain connaît une période de doublon très compliquée, mais c’est à se demander si, suite à son recrutement, la même période l’année prochaine ne sera pas encore plus dure.

C’était une saison qui commençait parfaitement pour le Stade Toulousain. Après 6 victoires lors de ses 6 premiers matchs, la formation d’Ugo Mola s’installait tranquillement à la 1ère place de notre championnat. Oui, mais voilà, courant décembre, le Stade Toulousain voit la plupart de ses matchs reportés. L’absence d’Antoine Dupont, blessé, se fait ressentir et le Stade Toulousain enchaine trois défaites de rang. À peine remis sur pattes pour disputer un seul match, le voilà déjà reparti pour rejoindre le XV de France à Marcoussis afin de préparer et disputer le tournoi. La période de doublons commence. Un période qui petit à petit fait reculer les Toulousains au classement. Avec un bilan de 4 défaites et une victoire sur cette période, à l’issue de la 20e journée, les hommes en rouge et noir ont été pour la première fois de la saison éjectés du top 6.

Cette année, comme sous ces dernières années, le Stade Toulousain est le plus grand pourvoyeur de l’équipe de France. Avec pas moins de 10 joueurs appelés dans la première liste de Fabien Galthié, Toulouse est de loin l’écurie du TOP 14 la plus représentée. Si c'est une fierté pour le club haut-garonnais, ça n’en est pas moins un handicap dans la course à la qualification en championnat. Pendant plus de 6 semaines, Ugo Mola a dû composer en l’absence de ses internationaux et le moins que l’on puisse dire c’est que ça a eu son effet niveau comptable.

Mais la carence de ses internationaux français durant la période de doublon n’a pas l’air de déranger les dirigeants Toulousains. Après la vague de prolongations de ses différents cadres français, le club champion de France s’est déjà attaché les services de plusieurs internationaux pour la saison prochaine. Si ce n’est pas encore officiel, Melvyn Jaminet, l’arrière titulaire de l’équipe de France, devrait bel et bien rejoindre l’écurie haut-garonnaise à l’intersaison. Au même poste, Ange Capuzzo, arrière de Grenoble rejoindra aussi l’équipe d’Ugo Mola cet été. Le jeune italien a fait ses débuts tonitruants avec la Squadra Azzura le week-end dernier en inscrivant un doublé. En plus de ces deux internationaux, le Stade Toulousain s’est aussi attaché les services de Pierre-Louis Barassi et d'Arthur Retière. Tous deux déjà appelés dans les différentes listes de Fabien Galthié.

Si les arrivées concernent plus ou moins des internationaux actifs, les départs eux, ne concernent que des joueurs qui ne sont pas appelés en sélection. À la fin de la saison, le club va se séparer de Zack Holmes, Antoine Miquel, Paulo Tafili ainsi que Rory Arnold. Iosefa Tekori quant à lui prendra sa retraite à la fin du championnat. En revanche, les récentes rumeurs sur le départ de Thomas Ramos qui serait remplacé par Maxime Lafage arrangeraient les affaires du Stade Toulousain en temps de doublon. En difficulté sur cette période de doublon, il se pourrait que le club Toulousain connaisse encore plus de difficultés à composer une équipe lors du tournoi des 6 Nations prochain. En plus des 10 internationaux déjà pris cette saison, 2 voire plus pourraient être rajoutés à la liste lors de l’édition suivante. À voir si les prochains recrutements des champions de France leur permettront d’être tout autant compétitif pendant la période de doublon.

