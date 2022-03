RÉSUMÉ VIDÉO. Top 14. Toulouse prend le bonus face au MHR et se rassure avant le retour des internationaux

Pour son dernier match sans ses Bleus, le Stade Toulousain s’est rassuré ce dimanche, en l’emportant face au leader Montpellier.

Après quelques semaines de galères, le Stade Toulousain recevait le leader Montpellier, pour son dernier doublon de l’année. 7èmes avant ce match en retard, les Toulousains se devaient de gagner face au leader ; d’autant que de son côté, le MHR est également privé de nombreux éléments. Deux équipes remaniées donc, mais qui voulaient jouer ! Et ce, dès la première minute puisque suite au coup d’envoi, l’Argentin Mallia inscrit le premier essai de la rencontre après un superbe mouvement. 5-0, puis 8-3 après une pénalité de chaque côté. Une première mi-temps qui aurait pu être prolifique, les Montpelliérains manquant parfois de réalisme. Un essai fut même refusé à Ngandebe, à cause d’un en-avant de Serfontein. En face, les Stadistes ont tenu beaucoup le ballon, sans jamais réussir à se détacher au score.

Si la première période était légèrement dominée par les locaux, la seconde sera quant à elle totalement toulousaine. Deux essais de Médard et Page-Relo viennent creuser l'écart avant l'heure de jeu, là encore après de belles séquences de jeu. Les hommes de Saint-André réagiront tout de même par l'intermédiaire de Rodgers (61ème minute), réduisant le score à 23-10. Mais voilà, l'agressivité et le jeu debout des Toulousains prendront le dessus sur une équipe trop tendre du MHR, qui encaissera deux nouveaux essais de Tauzin et Germain. Score final 35-10 pour les coéquipiers de Sofiane Guitoune, qui prennent par ailleurs le bonus offensif, une première en championnat depuis plus de 4 mois (6 novembre dernier, face à l'USAP). Un succès avec la manière, qui va faire du bien aux Champions de France et d'Europe en titre, juste avant la réception du LOU. Une rencontre au sommet, qui se jouera avec certains des 11 internationaux revenus du XV de France.

Cette victoire permet au Stade Toulousain de remonter à la 5ème place du classement avec 53 points, tandis que le MHR reste leader devant l'UBB, avec 60 points.