TOP 14. Stade Rochelais. Retour du colosse : O'Gara récupère du lourd avant Clermont

Après une entame frustrante à Bordeaux, le Stade Rochelais peut souffler : plusieurs cadres effectuent leur retour ce samedi face à Clermont (16h30).

À Marcel-Deflandre, on n’attendait que lui. Absent lors du déplacement à Chaban face à l’UBB, Will Skelton sera bien de la partie samedi contre Clermont. Le deuxième-ligne australien, fraîchement revenu du Rugby Championship, avait été laissé au repos par son club pour souffler après une série éprouvante de tests. Une gestion discutée mais assumée par Ronan O’Gara, en lien direct avec la Fédération australienne.

Un accord Australie-La Rochelle

"The best thing I ever did was sign Will Skelton!"



La Rochelle Head Coach Ronan O'Gara on what Will Skelton brings to the table 🗣️ pic.twitter.com/lRFwtSXm70 — Sky Sports Rugby Union (@SkySportsRugby) July 26, 2025

L’affaire avait fait grincer des dents. Avant même le coup d’envoi du Top 14, Yannick Bru, manager de Bordeaux, ironisait sur le cas Skelton, libéré par les Wallabies mais ménagé par La Rochelle : « Nous, nos internationaux jouent avec leur sélection. » De quoi relancer le débat sur la règle 9 de World Rugby, qui donne la priorité aux sélections pour la mise à disposition des joueurs. Dans ce contexte, l’accord passé entre le staff rochelais et l’Australie pour gérer au mieux le colosse de 33 ans fait figure d’exception.

Résultat : Skelton ne participera pas aux derniers tests du Rugby Championship face aux All Blacks, et devrait réapparaître en novembre avec les Wallabies lors de leur tournée européenne.

I’m almost sure this is not the first time Will Skelton has done this.



Incredible awareness in the heat of a high pressure game. Class Will. 👏 pic.twitter.com/U64RwBoq8i — Jared Wright (@jaredwright17) April 6, 2024

Une deuxième ligne inédite

Pour La Rochelle, l’enjeu est clair : récupérer un leader dans le combat, mais sans le cramer. Prolongé jusqu’en 2028, Skelton reste la pierre angulaire du pack maritime et un élément clé du projet. Son association attendue avec Paul Boudehent en deuxième-ligne sera scrutée de près, tant elle peut donner le ton face aux Jaunards.

Le changement de poste soudain de Paul Boudehent va-t-il fragiliser sa place avec le XV de France ?

Mais le retour de Skelton n’est pas le seul rayon de soleil pour les Maritimes. Reda Wardi, Ulupano Seuteni et Davit Niniahsvili, tous absents à Bordeaux, ont repris l’entraînement et postulent eux aussi pour la réception de Clermont. Judicaël Cancoriet et Matthias Haddad-Victor sont également opérationnels. De quoi redonner de la profondeur à un effectif déjà fourni. Seule ombre au tableau : l’absence de Dillyn Leyds, opéré après une fracture dentaire et indisponible pour six semaines.

TOP 14. Sale coup pour La Rochelle : Leyds sur le flanc, les recrues (déjà) sous pression ?

Avec ces retours, le Stade Rochelais se donne les moyens de lancer réellement sa saison. Face à Clermont, O’Gara espère retrouver la maîtrise et l’intensité qui avaient manqué à Bordeaux. Le technicien irlandais insiste : « Le plus important, c’est que Will et les autres soient en pleine forme pour durer » (Rugbyrama). Une manière de rappeler que la saison est longue, et que les Jaune et Noir comptent bien tenir la cadence, en Top 14 comme en Champions Cup.

🎙️ ‣ Passage en 𝙘𝙤𝙣𝙛' !



Retour sur la conf' de presse d'hier au MACIF Parc. Le 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗷𝗼𝘂𝗿 arrive...#SRASM | #Top14 | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) September 12, 2025

Samedi après-midi, Deflandre pourra enfin rugir de nouveau au rythme des charges de son géant australien. Et cela change tout.