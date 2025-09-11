TOP 14. Sale coup pour La Rochelle : Leyds sur le flanc, les recrues (déjà) sous pression ?

Victime d’un choc violent contre l’UBB, l'arrière-ailier souffre d’une fracture de la mâchoire et a été opéré en urgence. Le sud-africain du Stade Rochelais sera absent environ deux mois.

La saison du Stade Rochelais commence de la pire des manières.

Battus à Bordeaux (23-18) lors de la première journée du Top 14, les Maritimes ont surtout perdu l’un de leurs cadres : Dillyn Leyds. Sorti groggy à la 64e minute après un duel aérien avec Damian Penaud, l’ailier sud-africain de 32 ans souffre d’une fracture de la mâchoire.

Un incident involontaire

Touché de plein fouet au visage, il a dû céder sa place à Thomas Berjon, qui a sauvé le bonus défensif en fin de match. Mais pour Leyds, le verdict est tombé : dents cassées, opération immédiate le soir même, et une indisponibilité estimée entre six et huit semaines.

L’incident ne donne lieu à aucune polémique, le contact avec Penaud étant involontaire. Mais le coup est rude pour Ronan O’Gara et son staff, qui perdent un joueur important. Depuis son arrivée en Charente-Maritime en 2020, Leyds est devenu une pièce maîtresse du dispositif rochelais. Par sa polyvalence - capable de jouer à l’arrière comme à l’aile -, son expérience et son calme dans les moments chauds, il a su s’imposer comme un leader naturel. L’an passé, il avait même porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises.

Le staff a plusieurs solutions

Au-delà de ses qualités techniques, c’est aussi une voix du vestiaire qui s’éteint pour deux mois. La Rochelle va devoir réorganiser sa ligne de trois-quarts. Ugo Pacôme pourrait s'installer à l’arrière, Nowell et Bosmorin peuvent enchaîner sur les ailes, mais c’est surtout du côté d'une des recrues que l’attention se porte. Le Géorgien Davit Niniashvili, attendu comme l’un des gros coups du mercato, devra rapidement s’adapter et prendre ses responsabilités, en 15 ou à l'aile.

Le calendrier n’offre aucun répit : Clermont se déplace à Deflandre dès samedi, avant une série de matchs intenses en championnat. Pour O’Gara, il faudra trouver des solutions rapides pour compenser l’absence de Leyds, tout en espérant un retour fin octobre si la rééducation se passe sans accroc.

Cette blessure rappelle aussi la fragilité des équilibres en début de saison. Sur un ballon haut mal maîtrisé, c’est un cadre qui s’éclipse et toute une équipe qui doit retrouver un équilibre. Leyds, incontournable depuis quatre ans, manquera autant sur le terrain qu’en dehors. Reste à savoir si les Rochelais sauront combler ce vide dans une période déjà importante pour bien lancer la saison.