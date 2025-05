TOP 14. Sorti en demie, l’histoire va-t-elle se répéter pour le Stade Toulousain ?

Éliminé par l’UBB en Champions Cup, Toulouse se tourne vers le Top 14. Objectif : verrouiller la demie directe et viser un nouveau Brennus, malgré les absences de Dupont et Mauvaka.

Une semaine après l'élimination en demi-finale de la coupe des champions face à l'UBB, le Stade Toulousain retrouve rapidement le chemin du Top 14. Pas (trop) le temps de cogiter pour les Rouge et Noir, il a rapidement fallu basculer sur le championnat avec un déplacement relevé à Marseille pour défier Toulon. Décryptage. Comment la stratégie de jeu au pied de l’UBB a bousculé le Stade Toulousain ?

Un matelas confortable, mais pas encore validé

Et c'est sans doute ce qui pourrait arriver de mieux aux hommes d'Ugo Mola. Qui ont ainsi pu évacuer la frustration du revers à Bordeaux pour se concentrer uniquement sur la défense de leur titre. Avec dix longueurs d'avance sur l'UBB, les Toulousains ont un joli matelas de sécurité en vue de la qualification directe en demie.

A condition de faire le boulot lors des quatre prochaines journées. Après Toulon, Romain Ntamack et ses coéquipiers recevront à deux reprises : le Racing 92 puis le LOU. S'ils font un carton plein à la maison, ils ne devraient pas trop avoir à se soucier du déplacement à Perpignan lors de la 26e journée.

L'encadrement toulousain pourrait alors faire tourner en vue de la demi-finale qui se tiendra à Lyon. Un match qu'ils pourraient aborder avec plus de fraicheur que la concurrence. Dont une partie sera passée par les barrages. Et rien ne garantit que Bordeaux, concentré sur la finale européenne, y échappera cette année. Au risque de revivre une fin de saison similaire à celle de l'an passé.

Le Top 14, terrain de revanche après l’Europe

Qu'importe qui Toulouse aura en face en demie, voire peut-être en finale, la tâche s'annonce rude. Même sans Dupont et Mauvaka, forfaits pour la fin de saison. Car cette année, le Stade n'a plus que le Top 14 à jouer. Et on sait ce que cela a donné par le passé lorsque les protégés de Mola sont sortis au stade des demies en Champions Cup.

Pas besoin de DeLorean pour remonter dans le temps, c'était en 2023. A l'époque, les Rouge et Noir avaient été dominés par le Leinster, lequel sera battu par La Rochelle en finale. Ils avaient basculé immédiatement sur le Top 14 et battu Bordeaux une semaine plus tard dans le cadre de la 24e journée.

Suite à revers contre l'USAP, ils avaient terminé la phase régulière par un large succès sur Brive. Avec seulement trois longueurs d'avance sur le Stade Rochelais, ils bouclaient alors la saison en tête du championnat. Ils retrouvaient ensuite les Maritimes en finale le 17 juin avec, au bout, un nouveau Brennus à la faveur d'un essai mémorable de Romain Ntamack.

L'histoire va-t-il se répéter ? Le Stade Rochelais pourrait ne pas être au rendez-vous contrairement à Toulon ou à Bordeaux. Mais on peut compter sur le Stade Toulousains pour s'inviter une fois de plus au Stade de France. Frais et concentrés sur leur objectif, ils seront très difficiles à détrôner.