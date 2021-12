Top 14. Rugbyrama dévoile les nouveaux horaires du Top 14 en 2022 !

Rugbyrama nous dévoile que les clubs de Top 14, ainsi que Canal + et la LNR, se sont mis d'accord concernant les nouveaux horaires des matchs pour 2022.

C'est désormais officiel, le programme horaire des matchs de Top 14 sur Canal + changera dès le week-end du 8 et 9 janvier 2022 ! C'est ce que nous confirme ce mercredi Rugbyrama, tout en indiquant les nouveaux horaires décidés par les différentes parties. En effet, et à partir de la 15ème journée du championnat, le multiplex, auparavant programmé à 15h, se déroulera désormais à 17h. Un changement qui ravit notamment les clubs, qui seront bien plus à profiter de cette heure favorable au remplissage des stades.

De son côté, le match de l'affiche numéro 3, prévu à 17h, sera avancé à 15h. Pour le reste, aucun changement n'est à signaler ! Nous aurons toujours le droit à un match le samedi soir, ainsi qu'un autre le dimanche soir. Une décision qui s'est faite sans aucun problème, et qui prouve bien les bonnes relations entre la LNR et son diffuseur.

TOP 14. Le match de Rugby à ne pas rater - le Choc à Chaban : UBB vs Toulouse