TOP 14. Le match de Rugby à ne pas rater - le Choc à Chaban : UBB vs Toulouse

Ce samedi, l'UBB reçoit le Stade Toulousain dans le cadre de la 12e journée de Top 14. Un match qu'il ne faut pas rater. On vous explique pourquoi.

Les Bordelais sont chauds

Choc à Chaban ce samedi soir entre le leader du Top 14 et son dauphin. Deux points seulement séparent les deux formations. Et pour cause, les Bordelais sont allés l'emporter sur la pelouse du Racing 92 pendant que Toulouse peinait à dominer les Brivistes. Ce succès sur la pelouse de l'Arena a été particulièrement impressionnant. Dominés dans le premier acte, les hommes d'Urios ont passé un 31 à 0 dans le second aux Franciliens. Lesquels ont été incapables de répondre tant offensivement que défensivement. Les Toulousains sont donc prévenus. S'ils ne mettent pas de l'engagement, ils pourraient recevoir une correction. Top 14. Les statistiques IMPRESSIONNANTES de la seconde mi-temps de Racing-UBB !

Un air de revanche

Ce match à Chaban-Delmas, c'est aussi le premier entre les deux formations depuis la demi-finale du Top 14. Le 19 juin dernier, les Toulousains dominaient les Bordelais sur la pelouse du Stade Pierre Mauroy sur le score de 24 à 21. Malgré l'exclusion de Seuteni, les Girondins étaient passés proche d'une première qualification en finale du Top 14. Un revers qui était intervenu après celui en demie de Champions Cup. Si l'enjeu sera bien moindre ce samedi, il y aura tout de même de la revanche dans l'air. D'autant plus qu'en cas de succès, les Bordelais pourrait souffler la première du classement à leurs adversaires du soir. Top 14. Pourquoi l'UBB gagne si peu face au Stade Toulousain ?

Retour des internationaux

Cette rencontre devrait aussi marquer le retour sur la feuille de match des internationaux toulousains et bordelais. Si Cameron Woki était de la victoire au Racing, ce n'était pas le cas de Matthieu Jalibert, laissé au repos après la tournée de novembre avec le XV de France. C'était aussi le cas des Tricolores du Stade. S'ils pourraient ne pas être titulaires, les Dupont, Ntmack, Baille, Cros et compagnie seront très certainement dans les 23 pour ce choc au sommet du Top 14. Une manière pour le staff de les remettre dans le rythme avant la Coupe d'Europe. Il y aura des très beaux duels à suivre.

Ntamack vs Jalibert

On l'a dit, Romain Ntamack et Matthieu Jalibert n'ont pas joué la semaine dernière en championnat. S'ils ont été associés avec les Bleus face à l'Argentine et la Géorgie, ils devraient être face à face samedi. L'occasion pour l'un comme pour l'autre de se montrer sous son meilleur jour. Bien sûr, le premier nommé est en odeur de sainteté après sa partition parfaite face aux All Blacks. Lui qui avait été aligné au centre pour les deux premiers tests au profit du Bordelais, il semble avoir désormais le numéro 10 tatoué dans le dos chez les Bleus. Du moins tant que Dupont sera présent à la mêlée. Il a un temps d'avance sur la concurrence selon les dires d'Urios. Mais son protégé a une vraie carte à jouer. RUGBY. Equipe de France. Pour Urios, Ntamack a un temps d'avance sur Jalibert pour une (très) bonne raison

Une répétition avant la Coupe d'Europe

Ce match va également être une belle répétition avant la Champions Cup. L'UBB recevra Leicester samedi dans le cadre de la première journée de Coupe d'Europe. Et ça ne pouvait pas mieux tomber pour les Bordelais car les Tigres sont également leaders de la Premiership. Quoi de mieux que l'équipe classée à la première place du Top 14 avant de défier celle qui n'a pas perdu un match depuis le début de la saison en Angleterre. Pour les Toulousains, la tâche devrait être plus aisée au Pays de Galles face aux Blues de Cardiff. Et pour cause, ces derniers vont devoir faire appel à des éléments de leur académie après des cas de Covid. Une bonne partie de l'effectif sera en quarantaine ou non disponible pour ce premier match. RUGBY. CHAMPIONS CUP. Pour défier Toulouse, Cardiff va devoir aligner ses Espoirs