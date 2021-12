Top 14. Pourquoi l'UBB gagne si peu face au Stade Toulousain ?

À quelques jours du choc de ce début de saison entre le Stade Toulousain et l'UBB, revenons sur les derniers affrontements entre les deux premiers du Top 14.

Ce week-end, les deux équipes les plus impressionnantes de ce championnat vont s'affronter dans un match qui s'annonce magique. Nous aurons certainement le droit à des duels incroyables, comme Jalibert vs Ntamack, Dupont vs Lucu, ou encore Seuteni vs Ahki. Mais en attendant cette rencontre, revenons sur les derniers affrontements entre ces deux clubs rivaux. Car ce qui alimente un peu plus l'attente de ce match, ce sont les antécédents entre ces deux clubs, en particulier lors de ces dernières saisons. Éliminés par le Stade Toulousain en Coupe d'Europe, mais également en Top 14, les Bordelais auront certainement à cœur de se racheter, face à une équipe toulousaine qui ne leur réussit pas beaucoup. Essayons donc de comprendre pourquoi cette formation bordelaise a autant de mal face aux champions de France en titre.

Top 14. Le carton rouge de Seuteni (UBB) face au Stade Toulousain, la seule option possible