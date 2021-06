Top 14. Le carton rouge de Seuteni (UBB) face au Stade Toulousain, la seule option possible

Lors de la demi-finale de Top 14 entre l'UBB et le Stade Toulousain, le centre samoan Seuteni a été exclu définitivement. Un carton rouge logique pour Jérôme Garcès.

VIDEO. Top 14. KO, Romain Ntamack évacué sur civière après un terrible choc face à l'UBBContrairement au Stade Rochelais, l'UBB n'a pas réussi à se qualifier pour sa première finale de Top 14 aux dépens du Stade Toulousain. Les Bordelais se sont accrochés aux champions de France en titre pour seulement échouer à trois petits points. Sans refaire le match, un fait de jeu a eu un impact sur la fin de la partie : le carton rouge de Seuteni avant l'heure de jeu. Le centre samoan a été exclu pour un plaquage dangereux sur l'ouvreur tricolore Romain Ntamack. Pour certains observateurs, la décision de l'officiel était sévère. Estimant que c'était un accident. Cependant, il s'agit de rappeler que le règlement de World Rugby stipule que le plaqueur est responsable de la sécurité du plaqué. "Alors même si cela ne semble pas intentionnel, Seuteni devait être sanctionné d’un carton rouge", a commenté via le Midi Olympique, Jérôme Garcès, manager des arbitres professionnels. Aussi, l'exclusion définitive était la seule option. D'autant qu'il n'y avait aucune circonstance atténuante pour réduire la sanction du Bordelais.

Selon les directives de World Rugby, émises en début de saison, il faut prendre en compte la distance entre le plaqueur et le plaqué, et la maîtrise du geste. Dans le cas de samedi soir, Seuteni a suffisamment de distance avec Ntamack pour ajuster son plaquage. Or il ne se baisse pas. Il ne maîtrise pas non plus son geste. Il n’y a pas non plus de circonstances atténuantes. Ntamack ne change pas son axe de course au dernier moment et ne se baisse pas.