TOP 14. RUGBY. Et si le match avec le plus important de la 21 ème journée était Perpignan / Montpellier ?

Ce week-end c'est la reprise du Top 14 ! À la carte, de délicieux derbys, en Auvergne, celui du Sud-ouest ou encore de la capitale. Pourtant, le match le plus important sera bel et bien chez les Catalans !

Perpignan ne peut plus perdre à domicile !

L'Usap, c'est tout simplement une des équipes les plus performantes de notre championnat actuellement ! En effet, les Catalans sont sur 4 victoires lors des 5 derniers matchs de Top 14, avec notamment un succès face à Brive, un concurrent direct. Pour les 6 derniers matchs de la saison, Perpignan va recevoir 3 fois, mais 3 grosses équipes du Top 14, en la personne du MHR, du Racing 92 et du Stade Toulousain. Si les hommes de Patrick Arlettaz parviennent à s'imposer lors de chacune de ces rencontres, le maintien serait potentiellement assuré ! Cependant, depuis le début de l'année, les Sang et Or se sont inclinés 3 fois en Top 14 à domicile, ce qui se fait désormais ressentir en fin de saison. Si l'Usap ne veut pas retrouver la place de 13 ème, qui a été longtemps la leur, une victoire est impérative !

Montpellier doit gagner pour espérer

Si Perpignan affiche une forme incroyable, l'équipe de Montpellier est aux antipodes ! En effet, les champions de France ont du mal à digérer leur titre, et cette saison ne ressemble en rien à celle de la saison passée. Avec une seule victoire lors des 7 derniers matchs, les hommes de Philippe Saint-André dégringolent au classement général, et sont à présent à 6 points du dernier qualifié, l'Aviron Bayonnais. Mathématiquement, tout est encore possible, et lors de leurs 3 prochains déplacements, le MHR affrontera les équipes les plus mal classées, comme la Section Paloise ou encore Perpignan ce week-end. Si Montpellier veut rêver d'une qualification sur le fil, aucun faux pas ne sera autorisé, et chaque point sera important pour rattraper le retard accumulé ces dernières semaines.

Un match extrêmement dur à pronostiquer

Sur le papier, l'équipe de Montpellier affiche une meilleure équipe que celle de Perpignan, qui manque un peu de profondeur cette saison. Cependant, les Catalans sont soudés, et savent qu'ils doivent se serrer les coudes jusqu'à la fin de la saison pour espérer se maintenir dans l'élite. Cette force de caractère leur a été bénéfique lors des matchs qui ont fait doublon au Tournoi des 6 Nations, à l'inverse du MHR. De plus, Montpellier n'a plus gagné à l'extérieur, depuis une victoire à Toulon, acquise principalement en première mi-temps, lors de la 10 ème journée de championnat, début novembre. Proche d'un succès au Stade Français lors de leur dernier déplacement, les coéquipiers de Louis Carbonnel ont relâché la pression en seconde période, pour s'effondrer en fin de match. Toutefois, les Cistes ont montré du mieux lors de leur victoire bonifiée face à Clermont, avec notamment un Zack Mercer version 2022, et un Paolo Garbisi à la manœuvre. Au match aller, Perpignan avait subi la dimension physique des avants montpelliérains et s'était incliné 38 à 10. À notre sens, la clé de ce match sera une nouvelle fois entre les mains des deux packs, et à ce petit jeu, les champions de France pourraient avoir le dernier mot.

