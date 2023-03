RUGBY. Assez rigolé : L'Aviron Bayonnais va-t-il confirmer et se qualifier pour les phases finales du Top 14 ?

Héroïque depuis le début de la saison, l'Aviron Bayonnais n'a rien d'un promu en Top 14, si ce n'est l'audace de jouer chaque rencontre comme la dernière. Face à Pau, Bayonne devra confirmer son nouveau statut.

3 réceptions en 6 matchs

Actuellement 6 ème au classement du Top 14, et de ce fait dernier qualifié, l'Aviron Bayonnais entame réellement son sprint final vers les qualifications. Pour commencer cette ascension, les coéquipiers de Camille Lopez vont avoir le bénéfice du terrain, en recevant la Section Paloise, qui joue à présent le maintien. Favori avant la rencontre, Bayonne pourrait alors distancer le RC Toulon qui se déplace au LOU, ainsi que le Racing 92 qui jouera sur la pelouse du Stade Français. De plus, l'UBB qui est juste devant les Basques, reçoit l'ogre de La Rochelle, qui est ultra-performant hors de ses bases. Pour les deux autres réceptions, Bayonne devra relever le défi du MHR, qui ne réalise pas sa meilleure saison, mais qui est un adversaire très dangereux, et Clermont. Si ces matchs à domicile semblent tous à la portée du promu, rien n'est encore joué, et les écarts de points sont minimes.

Peu d'opportunités à l'extérieur !

Les victoires à domicile sont d'une importance capitale pour l'Aviron Bayonnais, d'autant plus que les déplacements seront chez les plus grosses écuries du Top 14. En effet, les hommes de Grégory Patat vont aller chez le champion d'Europe Rochelais, mais également dans l'antre du Racing 92, à la U Arena, et pour finir, sur la pelouse du LOU. Des déplacements compliqués, mais pas perdus d'avance, d'autant plus que le Racing 92 s'est montré friable à plusieurs reprises cette saison, notamment face à des équipes joueuses comme l'est Bayonne. Cette saison, les ciels et blancs ont réussi à s'imposer une fois à l'extérieur, face à l'ASM, et ont aussi pris deux bonus défensifs. Les Bayonnais sont parvenus à faire match nul face aux joueurs de la Section Paloise, qu'ils retrouveront dès ce week-end.

Mathématiquement, c'est largement possible !

Mais alors, quels sont les principaux concurrents des Basques dans la course au Top 6 ? Juste derrière eux, se trouve le RC Toulon, qui est une des équipes les plus en forme du championnat, avec 4 victoires en 5 matchs. Puis, le Racing 92 a dégringolé à la 8 ème place, mais n'a pas dit son dernier mot, et va tenter de s'imposer face au Stade Français dès ce week-end, pour laver leur affront du match aller. Ensuite, à la 9 ème place, Montpellier qui est le champion en titre reste un adversaire coriace, et ne compte finalement que 6 points de retard sur Bayonne, à 6 journées de la fin de la phase régulière. De plus, les coéquipiers de Louis Carbonnel vont se déplacer 3 fois, et vont rencontrer le 13 ème du Top 14 ce week-end, en la personne de l'Usap. Un peu plus haut devant, Bordeaux n'est qu'à 3 points, et ne bénéficie pas d'un calendrier des plus commodes, avec des matchs opposant les Girondins à La Rochelle, au LOU, au Stade Toulousain, à Toulon ou encore au Racing 92. Si l'Aviron réussi alors à gagner au minimum 3 matchs sur 6, le club devrait pouvoir se maintenir à la 6 ème place, voir plus si des bonus offensifs sont pris à domicile ! Cette fin de saison va être totalement passionnante, et nous avons hâte de voir le classement final lors de la 26 ème journée !

