RUGBY. TOP 14. La légende Rory Kockott ne sera plus en France la saison prochaine !

Petit coup de tonnerre dans le Tarn ! Le légendaire Rory Kockott a annoncé quitter le Castres Olympique la saison prochaine, sur ses réseaux sociaux, après une belle histoire d'amour avec la France.

12 ans de bons et loyaux services

C'est une vraie page d'histoire qui va se tourner à la fin de la saison, lorsque Rory Kockott fera définitivement ses valises, et quittera le Tarn ! C'est sur Instagram, que nous avons pu découvrir un petit clip vidéo, réalisé par le principal intéressé sans doute, avec un long texte de remerciement : "Douze ans plus tard, de nombreux rêves qui se sont réalisés. Le moment est venu de prendre une nouvelle route. Une nouvelle direction." Il faut dire que l'aventure du demi de mêlée a débuté en 2011, alors que ce dernier venait de la franchise des Lions, après avoir remporté la Currie Cup par deux fois avec les Sharks. Kockott s'est très vite imposé dans le Tarn, et mieux encore, est devenu l'emblème du club par ses performances et son tempérament qui ne laissait personne indifférent. À Castres, le Sud-africain d'origine aura joué 280 matchs, et aura inscrit plus de 1400 points ! De plus, il aura mené le CO jusqu'au Bouclier de Brennus en 2013 où il a été élu meilleur joueur du Top 14, ainsi qu'en 2018. Ses exploits en championnat lui ont même ouvert les portes de l'équipe de France, lui qui a porté le maillot Bleu à 11 reprises !

Une carrière d'entraîneur se dessinait

C'est après onze ans à jouer sur chaque pelouse de Top 14, et à 35 ans, que le natif d'East London a pris la décision de raccrocher les crampons, et d'intégrer le staff de Pierre-Henry Broncan. Entraineur de la défense, Rory Kockott a eu une première saison compliquée dans la peau d'un coach, étant obligé de rechausser les crampons, quatre fois, pour pallier quelques blessures au poste de 9, et a également connu deux managers en à peine 7 mois ! Au premier abord, Rory Kockott devrait rejoindre son pays natal, l'Afrique du Sud, là où une vie loin du sport de haut niveau, et plus proche de la ferme familiale l'attend ! Néanmoins, l'option d'entraîner à nouveau un club en Afrique du Sud n'est pas à exclure. Qu'on l'aime ou non, ce joueur plus qu'atypique a marqué le Top 14 ces dernières saisons, et fait désormais partie des légendes du club de Castres !