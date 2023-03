RUGBY. TOP 14. Montpellier, un champion en (grand) danger avant d’affronter l’USAP

9ème de Top 14 avant de se déplacer à Perpignan, le champion de France en titre Montpellier pourrait voir le Top 6 s'éloigner davantage en cas de défaite.

TRANSFERT. Top 14. Un international de Montpellier en route pour BayonneChampion de France en titre, Montpellier apparaissait logiquement comme l'un des favoris cette saison. De par leur statut certes, mais aussi grâce à leur recrutement très alléchant (Tu'inukuafe, Coly, Carbonel ou encore Ben Lam). Et pourtant, après 20 journées, les coéquipiers de Mercer occupent la 9ème place, à 6 points du 6ème (Bayonne). Un classement décevant, et qui inquiète de plus en plus ! En effet, et malgré une bonne réaction face à Clermont avant la pause, le MHR réalise un début 2023 calamiteux. Pour preuve, les hommes de PSA n'ont remporté que 2 des 6 dernières rencontres. Rien de rassurant donc, avant de se déplacer ce week-end du côté de Perpignan, qui joue sa survie dans l'élite. Un déplacement qui s'annonce périlleux, l'USAP ayant déjà fait tomber plusieurs grosses écuries à domicile (Lyon, Stade Français, UBB). Autrement dit, une défaite du MHR à Aimé Giral samedi est loin d'être impossible. Problème, devant ça carbure fort...

En cas de victoire à Perpignan samedi, le MHR pourrait se rapprocher des places qualificatives, d'autant que ses concurrents directs (Toulon et le Racing 92), se déplacent également ce week-end. Mais voilà, en cas de faux pas, Carbonel et les siens verraient potentiellement Bayonne, dernier virtuellement qualifié et recevant Pau, prendre quasiment 10 points d'avance. Un scénario plus qu'alarmiste, à 5 journées de la fin. Néanmoins, Montpellier peut tout de même se rassurer concernant son calendrier de fin de saison. Avec 3 réceptions pour 2 déplacements (à Bayonne et Pau), le champion de France en titre aura l'occasion de rattraper son retard au classement. Reste à savoir si celui-ci ne sera pas trop conséquent, d'autant que Montpellier est encore en course en Champions Cup. Autant vous dire que la rencontre face à Bayonne, le 22 avril prochain, risque d'être primordiale. Mais en attendant, place au match face à l'USAP, qui se fera sans Haouas (suspendu), mais aussi sans Bécognée, Verhaeghe, Willemse et Camara, tous blessés...

