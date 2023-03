RUGBY. 15 de France. Pourquoi la fin de saison en Top 14 cette saison sera l'une des toutes meilleures ?

Comme chaque année ou presque, rien n'est encore joué pour les équipes en course vers les phases finales. Cette année, et encore plus que les autres, la fin de saison est primordiale.

Nous le savons tous, cette saison est particulièrement relevée, avec peu d'écarts de points entre les places qualificatives et celle du ventre mou du Top 14. À l'heure actuelle, difficile de dire qui va être les clubs ayant la chance de participer aux phases finales du championnat. Cependant, l'enjeu de cette fin de saison n'est pas que le championnat en lui, et les regards ne sont rivés que sur le Bouclier de Brennus, pour une fois. Avec l'ombre de la Coupe du monde en France qui plane de plus en plus, bons nombres de joueurs ont gros à jouer sur les derniers matchs restants. De plus, maintenant que le Tournoi des 6 Nations a pris fin, les clubs pourront se battre à armes égales, ou presque, et l'attention de Galthié et de son staff sera tournée sur chacune des équipes du Top 14. Si le sélectionneur actuel a depuis plus d'un an, un groupe de 23 joueurs très soudés, et qui ne bouge que rarement, il faudra tout de même en choisir 8 de plus, qui feront partie de l'aventure Coupe du monde, durant toute la compétition. Mais alors, quel joueur pourrait intégrer ce groupe de 31 joueurs, à la surprise générale ?

Plusieurs postes avec des points d'interrogation !

Si à quelques postes, rien ne semble encore vraiment acquis, cette fin de saison pourrait alors redistribuer les cartes. Premièrement, au poste de demi de mêlée, habituellement, le sélectionneur de l'équipe de France en convoque 3 pour une telle échéance, dont 2 qui jouent l'intégralité des rencontres. Si Dupont sera titulaire lors de l'ensemble de la Coupe du monde, à n'en pas douter, et sauf pépins physiques, qui sera alors sa doublure, et le troisième invité ? Maxime Lucu semble en pole position pour démarrer les matchs sur le banc, lui qui a la confiance absolue de Galthié. Puis, au poste de numéro 3, ça se bouscule aux portillons. Les noms de Baptiste Couilloud, Baptiste Serin, Nolann Le Garrec ou encore Léo Coly circulent beaucoup, sans aucune précision supplémentaire. Le temps de jeu plus important de Couilloud depuis l'ère Galthié sera-t-il suffisant ? Ou bien l'expérience de la Coupe du monde pour Serin ? Quoi qu'il en soit, ces 4 joueurs pourraient se retrouver en phase finale du Top 14 ! Ensuite, au poste de centre, Moefana peut-être une option, bien que Danty et Fickou se sont imposés comme les titulaires indéboulonnables. Performant depuis quelques matchs avec Toulouse, Pierre-Louis Barassi pourrait connaître une deuxième Coupe du monde, lui qui avait été rappelé par Brunel en 2019, pour remplacer Wesley Fofana. Julien Delbouis et Émilien Gailleton sont également en embuscade. Cette fin de saison pourrait alors faire ressurgir d'anciens joueurs de l'équipe de France, très en vue en club, mais plus utilisé en Bleu, comme Sofiane Guitoune, Alivereti Raka ou encore Demba Bemba. Puis, les quelques révélations de cette saison en Top 14 auront aussi leurs mots à dire, comme Alexandre Roumat, Yoan Tanga ou bien Louis Bielle-Biarrey. L'avenir nous le dira, en attendant, le spectacle va reprendre ce week-end, avant une parenthèse européenne.

