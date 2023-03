TOP 14. RUGBY. Toulouse va-t-il se déplacer avec la grosse armada pour le derby ?

Ce week-end, le Castres Olympique reçoit le Stade Toulousain, pour l'un des matchs les plus importants de la saison des Tarnais. Le défi s'annonce de taille pour les hommes de Jeremy Davidson.

Toulouse bien amoindri !

Pour se déplacer chez leurs amis Castrais, le Stade Toulousain sera a priori bien affaibli, et devrait se passer une fois de plus de ces internationaux. En effet, des joueurs comme Baille, Marchand, Flament, Cros, Dupont, Ntamack ou encore Thomas Ramos devraient être mis au repos, en vue des prochaines échéances importantes. Ces véritables cadres de l'équipe de France et de Toulouse ont beaucoup joué ces dernières semaines, avec une intensité rare, et ont disputé, pour la plupart, la quasi-totalité des rencontres ! De plus, avec la réception des Bulls, le 2 avril, pour le compte des huitièmes de finale de la Champions Cup, Ugo Mola et son staff devraient laisser ses meilleurs joueurs souffler ce week-end. Cependant, des joueurs comme Peato Mauvaka ou bien Melvyn Jaminet devraient toutefois faire partie du déplacement au CO, eux qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu avec le 15 de France. Pour finir, Jack Wilis pourrait lui aussi être mis au repos, bien que le flanker anglais n'ait pas autant joué que ses coéquipiers toulousains.

Un match capital dans la saison de Castres

S'il y a bien un match que les supporters de Castres ont coché sur le calendrier en début de saison, c'est celui-ci ! Le derby du Sud-Ouest n'aura pas la même saveur que les années précédentes sans les internationaux, mais qu'importe pour le CO, qui va essayer de sauver sa saison avec une victoire contre leur voisin. De plus, un succès est impératif pour les bleu et blanc, qui sont à la 11 ème place du Top 14, et qui frôle la zone de relégation. Si Brive est encore à 10 points derrière le CO, Pau ne se trouve qu'à 3 petites unités, et ces derniers sont bien décidés à céder leur place. Ensuite, Perpignan qui a repris des couleurs ces dernières semaines, reçoit Montpellier, et en cas de succès, il pourrait remonter au classement, et même doublé Castres. Au match aller, les coéquipiers d'Antoine Dupont étaient parvenus à s'imposer de 4 points seulement, ce qui avait été un motif de satisfaction pour les joueurs du Tarn. Cette fois-ci, l'enjeu est bien plus important, mais comme à son habitude, le Stade Toulousain reste une des équipes les plus dangereuses à l'extérieur, même sans ses cadres, avec un effectif bourré de talents !

