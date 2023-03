TOP 14. Gros coup dur pour ce cador du championnat, touché par de nombreuses blessures

Alors que le Top 14 reprend ce week-end, un cador du championnat a vu nombreux de ses joueurs se blesser ces derniers temps...

Après une pause de quelques semaines, le Top 14 reprend ses droits cette semaine, avec des affiches plus alléchantes les unes que les autres : Castres-Toulouse, Bordeaux-La Rochelle, Stade Français-Racing... Des derbys qui s'annoncent passionnants, et qui pourraient avoir une grande importance pour la suite du championnat. D'autant que, comme chaque année, le classement est très serré ! Pour preuve, 7 équipes se tiennent en à peine 9 points (de La Rochelle 2ème avec 56 points, au Racing, 8ème avec 47 points). Et parmi elles, l'on retrouve le LOU : 4ème juste derrière le Stade Français, Lyon est l'une des équipes en forme en Top 14. Avec une seule défaite en 2023 (lors de la dernière journée, face au CO), les Lyonnais sont aujourd'hui bien partis pour terminer dans les 6 premiers, et donc pour se qualifier pour les phases finales du championnat. Problème, le club a connu ces derniers jours une grosse vague de blessures. À commencer par son ailier Xavier Mignot, qui ne rejouera plus de la saison suite à une déchirure du grand pectoral. Autre cadre de Lyon, Jean-Marc Doussain, sera lui éloigné des terrains entre 6 à 8 semaines. Un énorme coup dur, d'autant que le club va devoir des vacances obligatoires à son demi de mêlée titulaire, Baptiste Couilloud. Enfin, notons que les avants Dylan Cretin et Théo William seront quant à eux absents environ un mois.

4 absences de poids, qui compléteront une infirmerie déjà composée de Lambey, Gouzou ou encore Taufua. Loin d'être l'équipe la plus pénalisée dans ce domaine, le LOU n'a en revanche pas la profondeur d'effectif du Stade Toulousain ou encore de La Rochelle. De ce fait, Xavier Garbajosa devra gérer au mieux les prochaines semaines, lui qui va également devoir donner du repos à ses internationaux (Taofifenua, Dumortier, Saghinadze ou encore Niniashvili). Pour rappel, le LOU reçoit ce week-end un RCT sous pression (7ème), avant de se déplacer successivement à Toulouse et à Bordeaux. Entre temps, Lyon ira au Stade Français en Challenge Cup, pour pourquoi pas réaliser un parcours similaire à celui de la saison passée...

