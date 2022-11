TOP 14. Ramos au repos, Ntamack pressenti… Quels internationaux pour Toulouse face au LOU ?

Ce dimanche, le Stade Toulousain se déplacera sur la pelouse du LOU en clôture de la 11ème journée de Top 14. Mais avec quelle équipe exactement ?

Après presque un mois de rencontres internationales, le Top 14 fait son retour ce week-end, avec des affiches très alléchantes ! L'on pense notamment à La Rochelle-Castres, Racing 92-Clermont, mais surtout Lyon-Toulouse. Une rencontre au sommet entre le leader et le 5ᵉ du Top 14, qui verra de nombreux internationaux faire leur retour sur les pelouses de notre championnat, notamment côté toulousain. À commencer par l'ouvreur du XV de France, Romain Ntamack, qui devrait visiblement enchaîner après une tournée de novembre en demi-teinte. Même constat pour le talonneur Peato Mauvaka : utilisé par le staff des Bleus en tant que finisseur lors des trois rencontres du XV de France, le joueur de 25 ans devrait également être du voyage. En revanche, il se pourrait que celui-ci ne débute pas la rencontre, laissant la place de titulaire au jeune Guillaume Cramont. Enfin, les virevoltants Matthis Lebel et Ange Capuozzo seraient aussi disponibles face à Lyon, et ce même si le dernier cité a disputé plusieurs rencontres avec la Squadra Azzurra.

En revanche, Ugo Mola va accorder une semaine de vacances à ses autres internationaux, notamment à ceux qui ont beaucoup enchaîné en ce début de saison. Il est question ici de Thomas Ramos bien sûr, mais aussi de Julien Marchand, Anthony Jelonch, Juan Cruz Mallia ou encore David Ainu'u. Des absences de poids, qui s'ajoutent bien évidemment aux blessures de certains cadres comme François Cros, Melvyn Jaminet, Cyril Baille et Thibaud Flament. Quant au capitaine des Bleus et du Stade Toulousain, Antoine Dupont, celui-ci manquera bien évidemment cette rencontre, la faute à son carton rouge reçu il y a un peu plus d'une semaine face aux Springboks. En revanche, le staff toulousain pourrait compter sur un retour de taille : celui du centre néo-zélandais Pita Ahki. Blessé depuis le début de l'année, le métronome des Rouges et Noirs a participé cette semaine aux entraînements collectifs du Stade Toulousain. Reste à voir si Ugo Mola compte sur lui pour le match face au LOU, ou bien s'il préfère le préserver pour le début de la Champions Cup, début décembre.

RUGBY. Top 14. Toulouse. Théo Ntamack, déjà taillé pour le haut niveau ?

XV possible du Stade Toulousain 1 Neti 2 Cramont 3 Aldegheri 4 Arnold 5 Meafou 6 Ntamack 8 Roumat 7 Tolofua 9 Retière 10 Ntamack 11 Lebel 12 Guitoune 13 Barassi 14 Delibes 15 Capuozzo 16 Mauvaka 17 Duprat 18 Brennan 19 Youyoutte



20 Placines 21 Graou 22 Tauzin 23 Faumuina

Ramos / Jaminet - Pourquoi cette concurrence est-elle une excellente chose pour Toulouse et les Bleus ?