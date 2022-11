TOP 14. Et si le Stade Toulousain avait déjà assuré sa place de leader jusqu'en 2023 ?

Aussi fou que cela puisse paraître, l'avance acquise par le Stade Toulousain pourrait permettre au club de la Ville Rose d'assurer sa place de leader en Top 14 jusqu'en 2023.

En voilà une idée bien farfelue. C'est le constat que beaucoup d'entre vous ont pu faire, en lisant le titre de cet article. Et pourtant, au-delà d'être bien réelle, cette statistique démontre surtout le début de saison extraordinaire réalisé par le Stade Toulousain. Leader incontesté du Top 14 après 10 journées, Toulouse est certainement l'équipe qui a le plus impressionné en Hexagone. Redoutables loin de leurs terres (en témoignent les victoires de prestige face à l'UBB ou encore contre le MHR), les hommes de Mola ont toujours semblé maîtriser la situation, même lorsque l'infirmerie était pleine à craquer. Pour l'heure, l'on peut seulement leur reprocher leur défaite sur la pelouse de Pau, ainsi que les deux derniers matchs face à Bayonne et Paris, qui n'ont pas donné de lieu à des succès (même si une vingtaine de joueurs dont les internationaux manquaient à l'appel). Néanmoins, c'est tout de même un bilan plus que satisfaisant que nous pouvons dresser pour le Stade Toulousain, qui possède actuellement 9 points d'avance sur son dauphin, La Rochelle. Un écart énorme en Top 14, surtout lorsque l'on sait que seulement 7 unités séparent le 12ème, Pau, du Stade Rochelais. Une avance qui pourrait d'ailleurs permettre aux Rouges et Noirs de rester leader du championnat, minimum jusqu'en 2023. Explications.

Tout d'abord, notons que plus aucun doublon n'aura lieu lors de cette année 2022. Une donnée primordiale, surtout pour un club comme le Stade Toulousain, qui fournit de nombreux internationaux. En revanche, les Tricolores qui ont disputé la tournée d'automne devront bien évidemment prendre des vacances : de ce fait, Ugo Mola devra faire sans Dupont, Ntamack and co lors d'une rencontre qui, on l'imagine, sera celle face au LOU, le 27 novembre prochain. Mais après cela, le Stade Toulousain pourra compter sur le retour de ses cadres durant le mois de décembre complet ! Au programme, de la Champions Cup, mais aussi deux rencontres de Top 14, face à Perpignan et contre le Castres Olympique. Des réceptions primordiales, que les coéquipiers d'Alexandre Roumat ne comptent certainement pas galvauder. Il serait donc étonnant de ne pas voir Toulouse engranger au minimum une dizaine de points lors de ces 3 rendez-vous, là où les autres équipes du podium s'affronteront entre elles (Stade Français vs La Rochelle J12, Racing 92 vs Stade Français J13). Vous l'aurez compris, la probabilité de retrouver le Stade Toulousain tout en haut du classement au début de l'année 2023 est donc plus qu'élevée. Une performance à souligner, surtout dans un championnat de plus en plus serré, où aucun match n'est facile.

