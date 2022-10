TOP 14. RACING 92. Mais où est passé le colosse tongien Veikoso Poloniati ?

Annoncé en trombe par le recrutement du Racing, on n'a toujours pas vu Poloniati une seule fois sous les couleurs du Racing. Pourquoi ? Réponse ici.

L'an passé, au détour d'une conversation sur une autre recrue francilienne en deuxième ligne, Dimitri Szarzewski, l'entraîneur de la défense du Racing, nous confiait ceci : "malgré les vacances et autres plannings aménagés, les recrues, c'est mieux lorsqu'elles arrivent lors de l'intersaison, pour elle comme pour le groupe". En effet, on sait qu'intégrer des garçons à un effectif au compte goutte tout au long de la saison n'est jamais chose aisée pour leur intégration et pour les repères d'un groupe. À la Paris La Défense Arena, tous les nouveaux venus (Cameron Woki, Christian Wade, Warrick Gelant...) ont enfin pu être testées et même Biyi Alo, tout juste signé en tant que joueur supplémentaire, ne devrait pas tarder à faire ses débuts avec les Ciels et Blancs. Peut-être le week-end prochain, pour le déplacement à Brive ?

TOP 14. Poloniati, Woki, Le Garrec... Quel XV pour le Racing 92 en 2022/2023 ?

Nous n'en sommes pas certains. Ce que l'on sait en revanche, c'est que lorsque l'on vous disait "toutes" les recrues du Racing, c'était en fait toutes, sauf une. Et non des moindres puisqu'il s'agit de l'atout XXL sorti des manches des recruteurs franciliens durant le mercato, et annoncé avec conviction par le Racing en ces mots : "Le titan tongien (...) rejoint le Racing 92 lors de la saison 2022-2023 pour compléter le poste de deuxième ligne et apporter sa dimension physique." Il faut dire qu'avec ses 2m03 et ses 130kg, Veikoso Poloniati aurait de quoi apporter à un pack, et plus globalement une équipe, qui se cherche encore en ce début de saison. En effet, miné par la blessure de Bernard Le Roux et par l'absence de Poloniati, le Racing a même été contraint d'aligner l'habituel flanker Fabien Sanconnie à l'exigeant poste de numéro 5 la semaine dernière face à Bordeaux.

TRANSFERT. TOP 14. 145kg : le Racing sur le point de faire signer le joueur le plus lourd d'Angleterre !

Mais où est donc ce Poloniati, alors ? Eh bien d'après le club, l'international tongien (1 sélection) ne devrait rejoindre Nanterre que début novembre, tout simplement. Après avoir disputé les premières journées du Bunnings NPC, le 2ème ligne des Manawatu Turbos a certainement dû prendre quelques congés chez lui, dans le Pacifique, avant de débarquer prochainement au camp d'entraînement du Plessis-Robinson. Heureusement que le deuxième ligne de 27 ans n'est pas sélectionné avec les Ikale Tahi pour la tournée d'automne...