Top 14. Racing 92. ''C'est petit de dire des trucs comme ça'' : Gaël Fickou vole au secours de Teddy Thomas

Gaël Fickou est revenu pour RMC Sport sur la défaite de son équipe face à l'Union Bordeaux-Bègles. Avant de soutenir Teddy Thomas, dans l'œil du cyclone après son geste sur Santiago Cordero.

Ce dimanche, l'UBB s'est brillamment imposé sur la pelouse du Racing 92 (14-37) au terme d'un second acte exceptionnel. Les partenaires d'un Santiago Cordero intenable, ont claqué un 31-0 au Racing ! Ces derniers avaient pourtant bien négocié la première mi-temps (14-6) même si leur avance aurait pu être plus important sans un brin de suffisance, et même de chambrage. On pense bien évidemment à ce geste de Teddy Thomas envers Santiago Cordero qui n'a pas manqué de faire réagir. Christophe Urios s'en est d'ailleurs servi pour haranguer ces troupes à la mi-temps : ''Je leur ai dit qu'ils nous prenaient pour de cons.'' Et de revenir sur le geste de Thomas : ''C'est la première fois que je vois ça, moi.''

Gaël Fickou le capitaine de la formation francilienne en a donc profité pour clarifier la situation et répondre à Christophe Urios pour RMC Sport. Ce dernier assurant que ces joueurs n'avaient à aucun moment manqué de respect aux Bordelo-Bèglais : ''Il dit ce qu'il veut. On ne prend personne pour des cons. Je ne sais pas du tout pourquoi il a dit ça. Souvent, il dit des choses comme ça pour remonter son équipe. Il a eu raison de le faire, la preuve, ils ont gagné. Mais je ne pense pas du tout qu'on les ait pris pour des cons. On n'a jamais manqué de respect à qui que ce soit. Je trouve ça dommage de dire ça tout simplement [...] Parfois on se sert de ce que l'adversaire a pu dire, de son attitude et de ce qu'il peut faire. Mais on sait très bien que nous sommes une équipe humble et travailleuse. On fera les comptes à la fin.''

Avant d'assurer une fois de plus que les Racingmen n'ont pas pris cette seconde mi-temps à la légère, puis de venir au secours de son ami, Teddy Thomas : ''On connaît tous les qualités de Teddy. Sincèrement, je ne pense pas qu'il ait voulu manquer de respect aux Bordelais. C'est un geste comme il peut le faire. C'est son caractère. J'ai vu dans la presse que tout le monde s'enflamme sur lui. Je peux donner l'exemple d'autres joueurs qui ont fait ça et il n'y a pas eu le quart de ce qui s'est passé (il prend l'exemple du geste d'Armitage sur Brock James en 2013 NDLR) [...] Teddy attire beaucoup de lumière et beaucoup de gens rêvent de le voir tomber. Mais je sais qu'il ne tombera pas car il est fort mentalement [...] Il faut se calmer par rapport à ça [...] Quand il fait quelque chose, c'est décuplé. Quand il marque un essai et qu'il fait un petit cœur pour un petit malade, on dit qu'il se la pète, alors que c'est une pensée positive. C'est vrai qu'en soi, il ne doit pas faire ce geste. On ne va pas dire qu'il a eu raison de le faire mais on en fait des caisses alors qu'il y a des trucs bien pires. J'ai entendu que ça n'était jamais arrivé dans le rugby, on va ressortir les vidéos et on va en montrer 40 des trucs comme ça [...] C'est petit de dire des trucs comme ça. Et de conclure : ''Il s'est excusé. Basta, et on passe à autre chose.'' Le débat semble clos.

