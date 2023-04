RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Quel avenir pour l'un des meilleurs ouvreurs du championnat Benjamin Urdapilleta ?

À maintenant 37 ans, Benjamin Urdapilleta est l'un dès joueurs les plus expérimentés du Top 14, si à cet âge certains auraient raccroché les crampons, l'Argentin n'a pas encore pris sa décision.

Cette année, Benjamin Urdapilleta est rentré un peu plus dans l'histoire du Top 14 en devenant le meilleur réalisateur en activité et le cinquième de l'histoire du championnat français. Mais à 37 ans et avec un contrat qui se termine en juin prochain, avec le Castres Olympique, l'enfant de Buenos Aires devra prendre une décision sur sa carrière. RUGBY. CASTRES. A Bayonne, Urdapilleta s'inscrit encore un peu plus dans l'histoire du Top 14

Urdapilleta vers une prolongation ?

Arrivé en France en 2012 en provenance des Harlequins, il rejoint l'effectif de Christophe Urios et d'Oyonnax avec qui il sera champion de Pro D2 en 2013. Ne voulant pas quitter son coach, Urdapilleta signe au CO avec qui il sera champion de Top 14 en 2018. Pour cette dixième saison en France, la retraite avait été évoquée, mais l'ouvreur des Pumas avait vite démenti les rumeurs et serait même intéressé pour jouer un an de plus. Cependant, les dirigeants du club tarnais ne lui ont toujours pas proposé de prolongation. Selon les informations du Midi Olympique, le président Castrais, Pierre-Yves Revol a tout un stratagème pour garder son butteur. Si Vilimoni Botitu dispute la Coupe du Monde avec les Fidji, Urdapilleta pourrait se voir octroyer le rôle de "joker coupe du monde" avec Castres. Un terme qui fait sourire l'argentin, qui a répondu sur Twitter ce mercredi. Si ce contrat n'est pas à son gout, il pourrait rejoindre une nouvelle écurie pour une dernière aventure professionnelle.