TOP 14. Quand va-t-on (vraiment) revoir les inséparables Dupont et Ntamack ensemble à Toulouse ?

Alors que Romain Ntamack s'entraîne désormais normalement et que Dupont est revenu à Toulouse, reste à savoir quand ils rejoueront ensemble. Et c'est normalement pour très bientôt...

La photo a, pour ainsi dire, fait le buzz sur les réseaux sociaux. On y voyait, ce mardi à Ernest-Wallon, Romain Ntamack et Antoine Dupont ensemble à l'entraînement sous les couleurs du Stade Toulousain.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TOP 14 Rugby (@top14rugby)

Une scène que les supporters rouge et noir mais aussi tricolores attendent depuis des mois, et cette foutue rupture des ligaments croisés que la plus belle mèche du rugby français a subie en août dernier.

Voilà donc 7 longs mois que les deux larrons - champions de France , d'Europe et vainqueurs du Grand Chelem ensemble - n'ont pas été alignés côte à côte.

L'idylle renaîtra-t-elle prochainement ? Il y a en tout cas de quoi le penser puisque Dupont est revenu de ses deux semaines de vacances prévues de longue date à l'issue de sa parenthèse à 7. Et devrait être aligné pour le choc face à l'UBB dès ce week-end.

Quant à NTK, il postulera, selon nos informations, pour la réception de Pau le samedi suivant, lui qui est "impatient de retrouver les terrains".

De là à les imaginer former la charnière toulousaine le 30 mars en prime time, sur les antennes de Canal ? C'est une possibilité, même s'il est aussi probable qu'Ugo Mola choisisse de le faire débuter sur le banc pour lui laisser le temps de revenir petit à petit.