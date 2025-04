Top 14 : quand la Formule 1 grille la priorité au Stade Toulousain

Il faudra attendre 21h15 pour voir le Stade Français affronter Toulouse. Un ajustement dicté par la télé. Canal+ veut éviter que le rugby marche sur les roues de la Formule 1.

La rencontre entre le Stade Français et le Stade Toulousain, comptant pour la 21e journée de Top 14, aura bien lieu le dimanche 20 avril. Mais petite subtilité : le coup d’envoi ne sera pas donné à 21h05 comme prévu initialement… mais à 21h15.

Dix minutes de plus à patienter, donc, pour les supporters des deux Stades. Et non, ce n'est pas pour ménager les jambes des internationaux ou pour laisser Ramos peaufiner son coup de pied.

Top 14, audience et programmation : un équilibre délicat

Si la rencontre est décalée de 10 minutes, c’est à la demande de Canal+, diffuseur du match en prime time, pour éviter un chevauchement avec la fin du Grand Prix de Formule 1 en Arabie Saoudite, retransmis juste avant sur la même chaîne. Et dont le départ est programmé à 19h. Mais selon les aléas de la course, la fin est loin d'être connue d'avance.

Cette décision, aussi mineure puisse-t-elle paraître, illustre bien les ajustements que le rugby pro doit parfois accepter pour optimiser sa visibilité médiatique. En général, c'est face au football que le rugby s'efface.

Une affiche qui promet sur le pré ?

La rencontre entre le leader toulousain et des Parisiens en difficulté cette saison n'est pas l'affiche la plus prestigieuse de cet exercice 2024/2025. Mais on approche de la fin de saison et tous les points comptent pour la qualification (ou le maitien). Et quand la F1 joue les prolongations, le rugby s’adapte.

Côté terrain, ce Stade Français–Toulouse pourrait cependant être spectaculaire. Entre une équipe toulousaine qui gère son effectif façon horloger suisse et des Parisiens décidés à ne pas végéter dans la zone rouge, ce duel s'annonce musclé, stratégique et peut-être décisif pour la suite du championnat.

Paris pourrait bien être l'une des rares équipes à battre les Rouge et Noir cette année. Pour voir la dernière victoire toulousaine dans la capitale, il faut remonter à mars 2019. A l'époque, les visiteurs l'avaient emporté 28 à 9.