TOP 14. Pourquoi l'Aviron Bayonnais peut se frotter les mains à l'idée d'affronter Toulouse ?

Début février, Bayonne se déplacera à Toulouse en Top 14. Une rencontre moins périlleuse qu'elle n'y paraît pour les Basques.

À l'aller, la conjoncture avait clairement aidé les Bayonnais à accrocher un nouveau "gros" à son tableau de chasse. Certes la ferveur, l'envie, la stratégie et le talent basque ne sont à nier sous aucun prétexte mais tout de même, avec près d'une vingtaine d'absents, convenez que Toulouse n'avait pas pu se déplacer avec son visage habituel dans le 64. Là, entre les blessures et les internationaux réquisitionnés, les Dupont, Ntamack, Marchand, Ramos ou Jaminet n'étaient pas du voyage et, malgré une fin de match totalement à l'avantage des jeunes stadistes, l'Aviron avait fini par l'emporter 26 à 22.

Quid du match retour ? Eh bien, coïncidence du calendrier, celui-ci est prévu pour le samedi 4 février, soit la veille de la première rencontre du Tournoi pour les Bleus, face à l'Italie. Et à en croire la liste des 42 joueurs appelés par Fabien Galthié pour préparer la compétition, 10 garçons pourraient manquer la période des doublons, et notamment ce match face aux troupes de Camille Lopez. L'on cause ici de Cyril Baille, Julien Marchand, Anthony Jelonch, Thibaud Flament, François Cros, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Matthis Lebel, P-L Barassi, Melvyn Jaminet et Thomas Ramos, rien que ça. Ajoutez à cela Peato Mauvaka qui risque de rejoindre le groupe France lors de la 2ème semaine du stage à Capbreton, et bien sûr la fusée italien Ange Capuozzo ou le flanker anglais Jack Willis, également retenus avec leur sélection, et vous comprendrez qu'Ugo Mola devrait aligner quelques Espoirs face à l'Aviron dans 15 jours.

Car même si 2 à 3 Tricolores venaient à être renvoyés en club le mercredi avant la rencontre, cela ferait tout de même une grosse dizaine de potentiels titulaires absents. Autrement dit, une nouvelle occasion pour le promu d'aller tenter un coup face à l'ogre toulousain. Qu'il avait déjà battu à Ernest-Wallon la dernière fois qu'il s'y était déplacé. C'était en mai 2021, une semaine avant la finale européenne de la bande à Dupont...

