TOP 14. Un autre international indisponible avec Toulouse durant le Tournoi des 6 Nations ?

Mardi, Fabien Galthié annoncera le groupe des 42 joueurs mis à disposition de l'équipe de France pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Toulouse sera alors privé de ses meilleurs Français, mais pas que...

Jack Willis, la surprise

Fraichement débarqué à Toulouse en raison du redressement financier de son ancien club, les Wasps, Jack Willis réalise un très bon début de saison. De plus, avec l'arrivée de Steve Borthwick, les cartes semblent être redistribuées concernant le XV de la Rose, que nous risquons de retrouver métamorphosé. C'est alors une chance sur laquelle a sauté Willis qui du haut de ses 26 ans compte bien faire parler de lui à seulement 8 mois de la Coupe du monde. Actuellement, ce dernier compte 7 sélections avec l'Angleterre, mais uniquement une titularisation, souvent barré par des joueurs plus expérimentés tels que Courtney Lawes, Tom Curry ou bien Sam Simmonds. À présent, Willis espère inverser la donne, notamment avec l'absence de Tom Curry. Pour Ugo Mola et le Stade Toulousain, c'est un départ de plus à comptabiliser avant la période du Tournoi des 6 Nations, généralement à double tranchant pour le club de la Ville Rose. En plus de la dizaine de Français qui devrait être appelée par Galthié et son staff, voici un élément de plus qui ne jouera pas avec le maillot rouge et noir, tout comme Ange Capuozzo qui devrait rejoindre l'Italie. Pour Jack Willis, il fait objet d'une dérogation de la fédération anglaise pour pouvoir être sélectionnable, car il a été dans l'obligation de quitter son club en cours de saison.

Une liste sans Nowell, May ou bien Billy Vunipola

Bien que les principaux cadres qui avaient fait le bonheur d'Eddie Jones et de l'Angleterre soient de nouveau présents sur cette liste, Steve Borthwick a tout de même opéré à quelques changements. En effet, le nouveau sélectionneur a fait le choix de ne pas reconduire Jack Nowell et ses 42 sélections, tout comme l'autre ailier emblématique du XV de la Rose, Jonny May. Plus fort encore, Borthwick a décidé de se priver de la puissance de Billy Vunipola en troisième ligne centre, au profit de joueurs comme Alex Dombrant, Ben Earl, Sam Simmonds ou encore Lewis Ludlam. C'est une nouvelle ère qui s'empare de l'équipe d'Angleterre, avec 5 nouveaux joueurs qui découvrent la sélection pour la première fois.