ARBITRAGE. Pourquoi Toulouse aurait dû être privé du bonus défensif contre Bayonne ?

La dernière action chaude du match entre le Stade Toulousain et l'Aviron bayonnais en Top 14 mérite d'être revue et expliquée.

Samedi dernier, le Stade Toulousain s'est incliné sur sa pelouse face à Bayonne, 28 à 32. Une défaite à un point pour le leader du Top 14. Cependant, les visiteurs, qui ont joué deux fois à 14, auraient très bien pu priver les hommes d'Ugo Mola du point de bonus défensif. On joue la 80e et Toulouse tente le tout pour le tout en attaquant depuis son en-but. Ramos hérite du cuir derrière ses perches et l'envoie jusqu'à Delibes. Lequel ne peut s'en saisir et dégueule le ballon devant lui dans l'en-but. Cafouillé par deux Toulousains et un Bayonnais, il est finalement aplati par Ordas. Après l'appel à la vidéo, l'officiel estime qu'il y a eu également en-avant du Bayonnais Ruru et n'accorde pas l'essai, mais une mêlée pour l'Aviron suite au premier en-avant des locaux.

Pour notre arbitre maison, Dédé Puiledébut, il n'aurait pas uniquement fallu s'intéresser au toucher.