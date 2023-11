TOP 14. Philippe Saint-André et le MHR, une histoire qui devrait se finir prochainement

Ça bouge encore du côté de Montpellier, et l'ancien sélectionneur du XV de France, Philippe Saint-André, devrait quitter le MHR dans les prochains jours.

Pas de place pour tout le monde

Selon les informations de nos confrères du Figaro, le directeur sportif de Montpellier, Philippe Saint-André devrait quitter ses fonctions très prochainement. Ce dernier, devrait partir de l'Hérault sous quinze jours, le temps que Laporte prennent pleinement ses fonctions, et que la passation de pouvoir soit faite.

Saint-André n'avait pourtant pas été pointé du doigt par son président le week-end dernier après la défaite de son équipe : "Bernard supervisera et coordonnera exclusivement les aspects sportifs du club et Philippe continuera de conseiller la direction générale, de s'occuper des questions régaliennes et d'assurer les relations avec les instances", avait lancé Altrad au JDD.

Cependant, l'ancien joueur du XV de France n'a été visiblement pas enchanté de la venue de Bernard Laporte au MHR, qui est plus dans un rôle similaire au sien. N'ayant donc pas l'envie de jouer les épouvantails dans les locaux des Cistes, Saint-André aurait donc émis le souhait de mettre un terme à son contrat.

Pour rappel, ce dernier était arrivé à Montpellier en 2020, suite au départ de Vern Cotter. Avec Montpellier, Saint André a remporté le Top 14 en 2022 et le Chalenge européen en 2021.

RUGBY. Richie Mo’unga est prêt à faire une croix sur les All Blacks

Un accord de trouvé

Entre les deux parties, c'est loin d'être la guerre, mais il semblerait que le temps soit désormais aux remerciements. Actuellement lanterne rouge du Top 14, le MHR n'est pas à la place de son standing et tout (ou presque) a donc été changé dans le staff.

Ce dernier ne sera donc plus en haut des tribunes lors de chaque match de son équipe, et prendra ses distances avant de définitivement quitter Montpellier.

Le "Goret" a même signifié au Figaro : "Je vais profiter de nouveau un peu de mes week-ends", lui qui entraîne depuis 1998.

RUGBY. XV de France. ''Mieux vaut prévenir que guérir'', La longue de liste de blessures que Grégory Alldritt soigne