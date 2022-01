Top 14. Perpignan. Trois nouveaux cas de COVID détectés à l'USAP avant le match face au BO !

À quelques jours d'affronter Biarritz dans ce qui sera l'un des tournants de la saison, l'USAP comptabilise ce mardi trois nouveaux cas de COVID dans ses rangs.

Une mauvaise nouvelle qui tombe (très) mal pour l'USAP ! Après avoir dû faire sans sept joueurs, positifs au COVID, face au Stade Français, Perpignan subit en ce début de semaine l'arrivée d'autres cas. Moins nombreux que la semaine dernière, ils seraient trois selon le directeur général Bruno Rolland. Néanmoins, ces contaminations inquiètent le club, qui craint que d'autres aient été contaminés. Si l'on ne connaît pas l'identité des joueurs positifs, cette nouvelle sonne comme un vrai coup dur, à moins d'une semaine de se déplacer au BO, avec lequel l'USAP se bat pour le maintien.

Pour éviter au maximum la propagation du virus, l'entraînement de lundi a été annulé. Une précaution nécessaire, d'autant plus que Bruno Rolland a indiqué que les joueurs contaminés ne seraient certainement pas aptes face à Biarritz : "Ces joueurs vont être isolés et l'entraînement reprendra ce mardi (...) Ce sont trois joueurs qui ne pourront sûrement pas jouer samedi à Biarritz. Il est question que le protocole bouge et que la période d'isolement soit ramenée à cinq jours pour les asymptomatiques. Les choses évoluent de jour en jour, on s'adapte mais ces trois joueurs seront probablement forfaits". Une rencontre qui risque donc d'être biaisée par tous ces imprévus, et qui, au vu de la situation actuelle, ne sera certainement pas la dernière.

