RUGBY. Top 14/PRO D2. La LNR change le protocole sanitaire, certains présidents s'inquiètent

Tandis que la France entière subit de nouvelles restrictions sanitaires, la ligue a décidé de son côté de renforcer les contrôles au sein des clubs pros.

Moins d'une semaine après les premiers reports de matchs en Top 14, la LNR a décidé, lors d'une réunion en visioconférence avec tous les patrons des clubs de Top 14 et Pro D2, de changer radicalement le protocole sanitaire mis en place depuis août dernier. Pour rappel, seuls les joueurs n'ayant pas un passeport vaccinal complet devaient se faire tester avant une rencontre. Mais voilà, à l'heure où le variant OMICRON semble très contagieux, et où le risque de jouer avec des joueurs positifs est élevé, ces mesures ne suffisent plus. C'est en tout cas l'avis du comité directeur de la LNR, qui a décidé que désormais, TOUS les joueurs (vaccinés ou non) devront effectuer des tests PCR avant chaque rencontre.

Le premier se fera en début de semaine, tandis que l'autre devra être réalisé 48 heures avant la prochaine rencontre. Un nouveau protocole qui fait débat, puisque ce dernier engendrera bien entendu beaucoup plus de cas potentiels au sein des clubs. Des mesures qui indignent profondément de nombreux présidents, qui jugent que ce renforcement va déséquilibrer totalement le championnat. L'un des présidents confiait à Rugbyrama son mécontentement : "Ce retour aux tests bihebdomadaires va déséquilibrer le championnat. Cette mesure avantagera nécessairement les gros clubs comptant 50 joueurs pros à disposition, quand nous serons parfois obligés d'envoyer au front nos Juniors". Car oui, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que dès lors qu'un club possède dans ses rangs 23 joueurs disponibles, dont 15 professionnels, aucun report ne sera fait. Un moyen d'éviter au maximum les matchs annulés. C'est donc en ce sens que ce renforcement risque de fausser le championnat, qui verra de nombreuses fois des écuries présenter un XV de départ TRÈS amoindri.

Un renforcement qui ouvre bien entendu un énorme débat : mieux vaut limiter la propagation du virus, quitte à fausser le championnat, ou bien le laisser circuler, puisque de toute manière, la plupart des joueurs seront asymptomatiques ? Il n'y a peut-être pas de bonnes solutions. Toujours est-il que l'on se rapproche du modèle choisi en Coupe d'Europe. À noter que seuls trois membres du comité directeur de la LNR se sont opposés à ce changement : Paul Goze, Frédéric Calamel (président de Carcassonne) et Thomas Castaignède.

