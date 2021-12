RUGBY. Les jauges proportionnelles, la solution pour la survie des clubs ?

Michel Savin, sénateur de l’Isère, entend déposer un amendement sur le projet de loi du gouvernement concernant les jauges dans les stades.

RUGBY. Jauge, Pass vaccinal obligatoire pour les joueurs et les supporters dès janvierLe retour des jauges fait à nouveau craindre le pire pour les clubs de rugby. Lesquels dépendent en très grande partie de la billetterie pour vivre. Cette semaine, la Ligue s'inquiétait de voir cette situation durer comme en 2020/2021. Ce qui pourrait mettre en péril certaines formations professionnelles. Pourtant, une solution existe et elle respecte à la fois les directives du gouvernement tout en permettant aux clubs de faire entrer de l'argent dans les caisses. Cette solution, c'est la jauge proportionnelle. Déjà évoquée l'an passé, notamment par le président de l'USAP, elle revient sur le devant de la scène alors que Michel Savin, sénateur de l’Isère, entend déposer un amendement sur le projet de loi du gouvernement. Celui qui est aussi président du groupe d’études « Pratiques sportives et grands évènements sportifs » estime qu'il faut faire preuve de bon sens. "Adaptons les règles aux situations locales, et aux capacités d'accueil des équipements.

Je déposerai un amendement en ce sens au #Sénat pic.twitter.com/MaX3gJSLq7 — Michel Savin (@MichelSavin38) December 29, 2021

Toutes les enceintes ne se valent pas en Top 14. À Brive, 5 000 personnes, c'est pratiquement la moitié de la capacité du stade (13 000 places). À Toulouse, Ernest Wallon peut accueillir près de 20 000 âmes tandis que Gerland dépasse facilement les 30 000 places. "En l’état, un stade de 5.000 places pourra être rempli à sa jauge maximale, tandis qu’un stade de plusieurs dizaines milliers de places pourra se retrouver quasi vide. Il faut faire preuve de bon sens, faire confiance aux acteurs locaux et à l’intelligence collective." Le plus invraisemblable serait de regrouper les supporters dans une seule et même tribune comme on a pu le voir la saison dernière. "Encore une fois, nous allons nous retrouver dans les grands équipements avec l’ensemble des spectateurs dans une même tribune, ce qui ne limitera pas les contacts. Il serait plus logique de réfléchir en termes de jauge, tout en ouvrant les stades dans leur intégralité." Le gouvernement va-t-il en tenir compte cette fois-ci ? Top 14/Pro D2 - Vers une jauge proportionnelle dans les stades ?