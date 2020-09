Top 14/Pro D2 - Vers une jauge proportionnelle dans les stades ?

Sacha Houlié pourrait être le sauveur du rugby français. Le député a en effet déposé un amendement sur l’instauration d’une jauge proportionnelle dans les stades.

"5 000 spectateurs dans un stade de 7 000, c’est un peu couillon", estimait François Rivière, le président de l’USAP, en juillet dernier. Il n’avait sûrement pas totalement tort. Depuis la saison a quand même débuté avec une jauge maximale de 5 000 personnes par stade, même si certains ont pu bénéficier de dérogations. C’est le cas de l’USAP d'ailleurs, les Catalans ont été les premiers en France à se voir octroyer ce privilège. Lors de la réception de Colomiers en amical, le 21 août dernier, le club perpignanais avait pu accueillir 8 000 spectateurs. 2 semaines plus tard, lors de la première journée de Top 14, 10 000 spectateurs étaient présents au Michelin pour suivre le choc entre Clermont et Toulouse, la plus grosse affluence sportive en France depuis le début de la crise sanitaire. Mais en un mois, la situation a bien changé, et beaucoup de clubs sont même aujourd’hui contraints de n’accueillir que 1 000 personnes maximum dans leur enceinte : Lyon, Montpellier, Bordeaux, Toulouse, etc.

Heureusement, l’instauration de cette jauge proportionnelle pourrait changer beaucoup de choses. La proportion se baserait en effet sur la taille de l’enceinte et sur la circulation du virus dans le département. Sur le site de l’Assemblée nationale, le député Sacha Houlié regrette que "les attributions de jauges dans les stades" soient "définies en valeur absolue" et non pas en fonction de ces critères. Le projet du député serait donc le suivant : "une jauge à 10% de la capacité d’accueil en zone rouge, 25% en orange et 50% en zone verte". Une mesure qui permettrait logiquement au club d’augmenter la présence du public dans les gradins. Le stade Chaban-Delmas pourrait donc, selon le Midi Olympique, accueillir entre 3400 et 17 000 supporters en fonction de sa classification.

Une mesure dans le but de réduire les anomalies du « monde d’après ». Rappelons que par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, l’Olympique de Marseille et son stade Vélodrome (67 390 places) bénéficie de la même capacité d’accueil de 1 000 personnes que Provence Rugby et son enceinte de Maurice David (6 425 places) où devrait se dérouler la finale de Challenge Cup entre le RCT et Bristol.

La validation à l'unanimité par la Commission des lois de l'Assemblée nationale donne bon espoir au député de la Vienne. Mercredi prochain, cette mesure de "bon sens" demandée depuis plusieurs mois par les clubs sera cette fois analysée dans l’hémicycle, avec peut-être au bout une éclaircie pour le rugby français.