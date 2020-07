''5 000 spectateurs dans des stades de 7 000 places, c’est un peu couillon'', estime François Rivière

Le président de l'USAP François Rivière souhaite que la jaune maximale de spectateurs dans les stades soient adaptée à la capacité maximale.

Top 14 - Combien de supporters pour la reprise ? Le gouvernement repousse sa décisionLes clubs professionnels espèrent plus que jamais redémarrer la saison dans des stades pleins. Pour l'heure, la jauge de spectateurs est fixée à 5 000 personnes. Le gouvernement n'a toujours pas revu ce chiffre à la hausse. Et les récentes déclarations provenant de l'état ne vont pas vraiment dans ce sens. À partir du 1er août, le masque sera obligatoire dans tous les lieux publics clos. Quid des stades ? À piori, ils ne seront pas concernés par cette mesure puisqu'ils n'ont pas de stade. Du moins, tous sauf celui du Racing 92. Au sein de la formation francilienne, on a d'ailleurs anticipé en proposant un plan aux différentes instances concernées comme l'explique L'Equipe. Coronavirus - 5 000 supporters autorisés dans les stades à partir du 11 juilletLe port du masque obligatoire fait partie des mesures à l'instar des couloirs de sécurité ou encore d'occupation d'un siège sur deux. On espère ainsi pouvoir accueillir 14 000 supporters, soit près de la moitié de la capacité. Un chiffre qui pourrait permettre au club d'accéder à l'équilibre financier explique le journal. Car c'est bien là que se situe le problème. Les clubs ont besoin de public dans les stades pour survivre. N'avoir que 5 000 supporters présents, c'est s'exposer à de lourdes pertes. 20 % ou 25 % de pertes sur le chiffre d'affaires lance le président de l'USAP François Rivière. Perpignan, c'est environ 9 000 spectateurs en moyenne dans son enceinte d'Aimé Giral dont la capacité est de plus 14 000 places.



Il estime à titre que la jauge devrait être proportionnelle à la capacité totale du stade. "Parce que mettre 5 000 spectateurs dans des stades de 7 000 places, c’est un peu couillon. " Ce serait en effet exposer les spectateurs à plus de risques. "Alors que dans un stade de 35 000 places comme à Bordeaux, au Racing ou à Lyon, de 20 000 comme à Toulouse, ou de 15 000 comme à Perpignan, on peut quand même faire rentrer au moins 50 % des spectateurs potentiels tout en respectant les règles de distanciation sociale." Une idée pas si bête qui pourrait permettre aux clubs, notamment ceux qui ne peuvent pas compter sur un mécène, de faire face aux difficultés financières liées à la crise du Covid.