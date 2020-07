Top 14 - Combien de supporters pour la reprise ? Le gouvernement repousse sa décision

La jauge de 5 000 supporters dans les stades pourrait être étendue. Le gouvernement a repoussé sa décision.

Coronavirus - 5 000 supporters autorisés dans les stades à partir du 11 juilletDès samedi, les supporters seront autorisés dans les stades à hauteur de 5 000 personnes. De quoi permettre notamment à la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne de se jouer devant un public le 24 juillet. Le Stade de France risque cependant de sonner un peu creux. Car si d'aventure il y a un assouplissement, il ne prendra effet que le 20 août. Ce qui pourrait permettre au Top 14 de reprendre avec éventuellement deux fois plus de spectateurs. Mais rien n'est moins sûr alors qu'une deuxième vague du Covid-19 se fait de plus en plus insistante.



C'est ce vendredi que le gouvernement devait statuer sur l'évolution de la jauge dans les stades. Cependant, L'Equipe nous apprend que la décision a été reportée à la mi-juillet. À ce moment-là, il pourrait être décidé d'augmenter cette limite ou bien de la prolonger. La seconde option semble pour l'heure tenir la corde. Il n'est pas impossible que la reprise du Top 14 se déroule devant seulement 5 000 supporters dans les stades. Et ce pour un ou deux mois supplémentaires. Soit potentiellement jusqu'en octobre. Ce qui serait un vrai coup de poignard dans le coeur des clubs qui comptent plus que tout sur la billetterie pour faire entrer de l'argent dans leurs caisses.



Ils pourraient ne pas être les seuls impactés. La Fédération française de rugby table également sur les trois matchs internationaux à domicile prévus à l'automne pour se refaire la cerise financièrement. Celui en retard du Tournoi des 6 Nations contre l'Irlande à Saint-Denis devait se jouer à guichet fermé. Il a été reprogrammé pour la fin du mois d'octobre. Il avait un temps aussi été question de jouer un match de préparation contre un adversaire du Tournoi avant ce match. Mais pour l'heure, World Rugby n'a toujours pas dévoilé le calendrier international pour la fin de l'année 2020. Autant d'incertitudes qui laissent planer de gros doutes sur l'avenir du rugby français.