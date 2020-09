UBB - La préfecture baisse la jauge à 1000 personnes avant la Challenge Cup

Le président de l'Union Bordeaux-Bègles Laurent Marti n'apprécie pas la limitation à 1000 personnes dans les stades de la région.

Le torchon continue de brûler entre Laurent Marti et le reste du monde. Mais cette fois-ci, le président de l'UBB s'est exprimé sur les dangers que son club connaîtra d'ici peu. En cause, la décision de la préfète Fabienne Buccio de limiter à 1000 personnes le nombre de supporters dans les stades, et donc à Chaban-Delmas. Seulement, Boredaux doit accueillir Edimbourg pour son quart de finale de Challenge Cup.

Les 5000 personnes étaient bien loin de la capacité d'accueil de 30 000 de son stade. Laurent Marti trouve que cette décision est incohérente, comme il le déclare à Sud Ouest : "Ces mesures ne sont pas appropriées. J’affirme que les 4000 spectateurs qui ne viendront pas au stade seront plus en danger entre eux, dans les bars. Quand tu aimes le rugby, tu le regardes entre amis, en famille ou dans les bars, le plus souvent sans penser à respecter les gestes barrières". Selon lui, le club "va encore perdre 300 000 euros" et la situation financière du club continue de flancher. Il espère également une compensation gouvernementale à la hauteur des dommages.