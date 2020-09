TOP 14 - UBB. Laurent Marti peste contre le report du match face au Stade français

Le président de l’UBB déplore le report de ce match d’ouverture du championnat à cause d’un calendrier déjà surchargé.

Laurent Marti est revenu dans les colonnes de Sud Ouest sur ce report et le moins que l’on puisse dire c’est que ce dernier ne lui a pas plu : "Depuis la fin de la semaine dernière, on disait que ce match serait reporté. Pour une simple et bonne raison, si vous me permettez de faire un peu d’humour : on savait que le parapluie était un objet très à la mode en France cette année. Je savais qu’à partir du moment où on évoquerait l’intégrité physique des joueurs, les parapluies allaient s’ouvrir de partout ! C’est une décision qui arrange le Stade Français et qui nous dérange."

Dans son communiqué, la ligue justifie ce report par le manque de préparation des joueurs du Stade Français en raison des cas de covid qui ont touchés l’effectif notamment aux postes de 1ère ligne. C'est officiel : Stade Français Paris - UBB est reporté !



À ce sujet, toujours chez Sud Ouest Laurent Marti a déclaré: "On veut bien reconnaître qu’en termes de rugby, ils n’ont pas pu se préparer comme ils l’ont souhaité. On a fait un peu de résistance parce que la raison médicale invoquée est fausse. Ce ne sont donc pas des raisons médicales, mais des raisons qui sont liées au fait qu’ils n’ont pas pu – en tout cas pour les joueurs en première ligne – avoir la préparation physique et rugbystique idéale. Ce que nous comprenons, même si je rappelle que ces joueurs-là, comme tous les autres, s’entraînent de manière intensive depuis début juin : ils ne sont pas juste en train de reprendre."

De plus, il déplore un calendrier déjà surchargé: "On joue les phases finales de Challenge Cup ce qui correspond, je l’espère, à trois matches. Et on jouera derrière la Champions Cup : l’UBB est donc l’un des rares clubs à n’avoir plus que deux dates disponibles pour le reste de la saison. À un moment donné, il va bien falloir qu’on se repose aussi. En nous imposant ce report, on va donc nous obliger à faire sauter les week-ends de repos – mais on s’y opposera certainement – soit à jouer en semaine. "