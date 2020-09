C'est officiel : Stade Français Paris - UBB est reporté !

C'est le duel entre Montpellier et la Section Paloise qui ouvrira la saison 2020/2021 de TOP 14.

C'est officiel : ce vendredi, le Stade Français Paris n'affrontera pas l'Union Bordeaux-Bègles en ouverture du TOP 14. Pour rappel, le club de la capitale souhaitait reporter le match, après le contrôle positif de plusieurs soldats roses évoluant en première ligne, victimes de lésions pulmonaires.

TOP 14 - Le Stade Français veut reporter son match face à l'UBBLa LNR a tranché : le match aura finalement lieu le week-end du 26-27 septembre... si l'UBB ne se qualifie pas pour les demi-finales de la Challenge Cup :

Le communiqué :

Suite à la demande formulée par le Stade Français Paris et après échanges avec les deux clubs concernés, et analyse de la situation de l'effectif du Stade Français Paris, le Bureau de la Ligue Nationale de Rugby s'est réuni ce matin et a décidé le report de la rencontre Stade Français Paris / Union Bordeaux Bègles, initialement prévue vendredi 4 septembre 2020, et comptant pour la 1 ère journée de TOP 14. La santé des joueurs est la priorité absolue des instances du rugby professionnel et le Bureau de la LNR a constaté ce jour qu'à la suite de l'épidémie de Covid19 qui a touché le club, le Stade Français Paris était dans l'incapacité d'aligner ce weekend le nombre requis de joueurs de première ligne dans des conditions permettant d'assurer la sécurité des joueurs. Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de Covid19 à l'origine de cette situation, le report de la rencontre est apparu la seule décision possible.

C'est le duel entre Montpellier et la Section Paloise qui sera l'affiche du vendredi soir, diffusé sur Canal+.

Le Stade Français Paris a également communiqué, via Thomas Lombard :