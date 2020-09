TOP 14 - Le Stade Français veut reporter son match face à l'UBB.

Selon les informations de L'Equipe, le club de la capitale souhaite reporter son premier match de championnat contre l'UBB.

La saison 2020/2021 du TOP 14 n'a pas commencé, qu'on a déjà du mal à imaginer comment celle-ci pourrait aller à son terme... La 1ère journée du championnat pourrait d'ailleurs être impacté par un premier report. Ce vendredi, le Stade Français Paris accueille l'Union Bordeaux-Bègles au stade Jean-Bouin. Mais le club de la capitale ne souhaite pas disputer la rencontre...

Pour rappel, plusieurs joueurs ont été contrôlés positifs au COVID-19, et ont été victimes de lésions pulmonaires.

Stade Français - Plusieurs joueurs porteurs de lésions pulmonaires dues au CoronavirusOr, selon les informations de L'Equipe, c'est pour "préserver l'intégrité physique d'un grand nombre de ses joueurs de première ligne" que le Stade souhaite le report du match. Sur la douzaine de joueurs touchés, neuf évoluent en première ligne. Mais l'effectif parisien ne compte "que" onze piliers ou talonneurs. "Ces joueurs ont juste recommencé à courir et personne au sein du staff technique et médical du Stade Français ne souhaite leur faire prendre le moindre risque après trois semaines d'arrêt complet", précise le journal.

Alors, le match aura-t-il lieu ? Si la LNR refuse, la rencontre pourrait être donnée perdue pour le Stade : le protocole médical et sanitaire de la Ligue ne prévoit pas un forfait pour des joueurs ayant observé une quatorzaine puis repris l'entraînement.

La semaine passée, Laurent Marti et Christophe Urios, président et manager de l'UBB, avait insinué que Paris cherchait à reporter la rencontre, en remettant en cause le cluster au sein de l'effectif des soldats roses.

